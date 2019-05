Sobre Cáritas Española y sus propuestas políticas, desde la perplejidad

Resueltas ya las elecciones del pasado domingo, y aunque todavía nos encontremos en el agitado tiempo “de entreurnas”, no me resisto a compartir mi perplejidad por un documento que quizá no ha tenido mucho impacto en los comicios (o sí), pero que en mí ha causado asombro y tristeza. Presentado a finales de marzo, con los programas electorales de los partidos ya elaborados, con lo cual difícilmente iba a ser tenido en cuenta para la confección de los mismos, hablo de las propuestas políticas de Cáritas Española para las elecciones generales del 28 de abril.

De acuerdo. Cáritas es libre de pronunciarse. Personalmente, me inclino porque quienes se pronuncien y se comprometan en la vida política sean los laicos individualmente, como vocación personal al servicio del bien común, integrados en diferentes partidos como candidatos o desde otros ámbitos cívicos. No obstante, estas ocho propuestas de Cáritas Española merecen ser reconocidas y agradecidas como denuncia profética y voz necesaria de los que son menos escuchados.

Ahora bien, ¿las han escogido a conciencia revisando el magisterio de la Iglesia que brota del Evangelio y se plasma en una doctrina social que integra todas las dimensiones de la persona y sus relaciones sociales? Porque la elección resulta tan sesgada, tan afín a los partidos llamados de izquierda, que más pareciera haberse producido en una tienda de campaña de la Puerta del Sol que en una reunión de católicos. Faltan temas de mucho peso, de mucho calado moral, como la defensa de la vida del no nacido y la protección del anciano y el enfermo que pone en peligro la mal llamada eutanasia. No hay hueco en esas ocho propuestas para defender a esos dos grandes grupos de descartados, esos dos grupos de riesgo que no son inmigrantes, ni tienen un empleo precario o ninguno, ni viven en países subdesarrollados, pero que pasan a diario por la consulta del médico. Y no creo que sea momento de elegir a quién proteger. Todos merecen protección. Porque también tenemos y tendremos concertinas, de las letales sin vuelta atrás, en quirófanos y habitaciones de hospital: aunque estén aceptadas socialmente y nos llamen reaccionarios o fascistas por decirlo.

No sorprende esta tibieza, ni esta tendencia tan marcada de Cáritas Española, si en el prólogo de sus propuestas se autodefine como “expresión del tejido asociativo de nuestro país y organismo cualificado del servicio organizado de la fraternidad de las comunidades cristianas”. ¿Tan difícil era presentarse con la definición de sus estatutos, mucho más exacta?: “Cáritas Española es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal”. Consuela que Cáritas sea más, muchísimo más, que un intento de influencia en la política, ojalá fructífero, porque esas ocho propuestas ayudarían a muchas personas. Recordarle que la doctrina social de la Iglesia también es más, muchísimo más que sus ocho propuestas, seguro que puede ayudar a Cáritas. Aunque se lo diga yo, un católico raso, voluntario de Cáritas cuando pude serlo (ojalá en el futuro repita; ¡recibí ciento por uno!), desde este altavoz mucho más pobre y mucho menos institucional.