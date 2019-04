Álvaro Juanes denuncia irregularidades en el proceso electoral de la Asociación de Hostelería

Lunes, 29 de abril de 2019

Álvaro Juanes Martín, candidato a la presidencia de la Asociación de Hostelería de Salamanca, cuyas elecciones se celebran este martes 30 de abril, ha denunciado irregularidades en el proceso electoral, por lo que solicitarán la intervención y el amparo legal de la Confederación Empresarial de Hostelería de España “para legalizar” estos comicios.

Por un lado, Juanes y su equipo argumentan que “el letrado de la asociación comunicó que no haría entrega del listado de miembros de la asociación por atentar contra la ley de protección de datos de carácter personal, aunque había sido entregado a la otra candidatura. Tras insistir, se nos entregó un censo obsoleto, a ocho días de las elecciones, que no refleja la actual situación de los miembros puesto que incluye registros duplicados o en el que no aparecen establecimientos y asociados”.

En cuanto a los estatutos, “nos los remitieron por correo electrónico y comprobamos que eran de 2001 (de hace dieciocho años y derogados hace seis), algo muy importante porque actualmente existen unos estatutos de abril de 2013. Por eso, su intención, cumpliendo con lo que en ellos se recoge, es que presentemos una candidatura que pueda ser anulada por defecto de forma”, explicaba Juanes. En su opinión, se trata de “una maniobra cuyo único fin es favorecer la candidatura opuesta a la mía y muy próxima a la junta directiva actual”.

De hecho, añadía que “tenemos perfecto conocimiento de que el actual presidente está llamando a muchos de los asociados para pedir el voto a su candidatura”.

Por todo esto, concluye que estas maniobras “imposibilitan la campaña. Nosotros lo que pretendemos es que prevalezcan los derechos de todos los compañeros y que sirva de precedente para que los procesos electorales se desarrollen de manera lógica”.

Además, Álvaro Juanes pretende que “los compañeros que están pagando sus cuotas sean conscientes de lo que está ocurriendo”.

Las elecciones son mañana en la sede de la Asociación de Hostelería de Salamanca (paseo de la Estación, 32-38) hasta las 14.00 horas y los asociados pueden ampliar esta información y las propuestas de esta candidatura en esta página de Facebook.

Fotos de Lydia González