Prueba superada

Lunes, 29 de abril de 2019

Depender de ti mismo, a falta de 3 jornadas para el final de la liga, cuando te estás jugando la permanencia, es muy importante. Y eso se conseguía tras un complicado encuentro en el que los de casa, con más de 11.000 espectadores en la grada, supieron remontar un 0 a 2.

El partido del Salamanca UDS ante el Navalcarnero fue una radiografía de la irregular temporada de los charros. El primer tiempo horrible, marcado por numerosos errores en los blanquinegros, nervios y un rival que fue mejor, a pesar de estar ya descendido. El 0 a 2 en el marcador lo decía todo.

Y en la segunda mitad vimos la otra cara del equipo de Calderón, más ambicioso y eficaz. Afortunadamente lo suficiente para remontar el encuentro con goles de Manu Molina (de penalti), Chatón de cabeza y Santi Luque en una preciosa acción individual con un espléndido disparo.

Los jugadores

Sotres. El juego con los pies no es su fuerte y dio un susto en el primer tiempo, pero lo compensó con otras intervenciones. Especialmente una parada en el minuto 34 del segundo tiempo, para evitar el empate del Navalcarmero, cuando Salamanca ya ganaba 3 a 2.

Calero, como la mayoría, estuvo mal en el primer tiempo y mejoró en el segundo, en el que pudo aportar más en ataque.

Carpio. Su entrega y su veteranía siguen siendo una referencia para el resto de compañeros.

Armando estuvo discreto en la primera mitad y fue sustituido al descanso.

Jehu también ofreció una mejor cara en el segundo periodo, curiosamente cuando Salamanca jugaba con un central menos.

Víctor Mena no brilló pero cumplió.

Chatón se ha adaptado rápidamente al equipo. Tuvo algún fallo en la primera mitad, pero es un coloso por delante de la zaga, es decir, que hace muy bien su trabajo de medio defensivo, pero su misión no es la de construir. Además, anotó el gol del empate y eso vale su peso en oro.

Sergio Molina jugó el primer tiempo en el centro del campo y el segundo de central. Bien.

Amaro no tuvo su día. No estuvo acertado, perdió demasiados balones y fue reemplazado en el intermedio.

Asdrúbal, hizo su trabajo aunque le sigue faltando el gol. Con David Torres al lado se le ve más peligroso y el público lo reconocía su trabajo con una ovación cuando fue sustituido en el minuto 89.

David Torres alivia al equipo con su juego de espaldas y lo lucha todo en el área. No marcó pero le hicieron el penalti que propició el comienzo de la remontada.

Luque entraba tras el descanso y fue el revulsivo que quería Calderón con un juego vertical e incisivo. Su gol en el minuto 71 merece una reverencia. Espectacular.

Manu Molina también saltaba al césped antes del comienzo del segundo tiempo y fue clave porque asumió la responsabilidad de lanzar el penalti del minuto 57 y lo marco al estilo Panenka.

Alberto Martín sustituía a Asdrúbal en el minuto 89 y no tuvo tiempo para nada.

El entrenador

Antonio Calderón reconoció su error. Empezó el partido con 3 centrales y no funcionó. Cambió de sistema en el descanso (no le quedaba otra) y se remontó. En el cómputo global aprueba el examen pero debe reflexionar sobre lo sucedido en la primera mitad, cuando sus jugadores estaban atenazados y fueron goleados por un equipo descendido.

Como a los futbolistas, le pitaron al descanso. Pero eso cambió a la conclusión del encuentro con la remontada. Incluso el técnico gaditano, en el tramo final del partido, viendo que su equipo sufría para mantener los tres puntos, se giró a la grada para pedir más apoyo para los suyos.

La afición

Excelente ambiente con más de 11.000 espectadores en el Helmántico, con lo que la medida del club para facilitar entradas gratuitas a los socios fue un éxito.

De todo lo que oí en la grada me quedo con lo positivo. Es decir, con el “Sí se puede”, el “A por ellos, oe” o los clásicos cánticos de “Unión” acompañados por palmas.

Lo que no me gustó fue la actitud de algunos aficionados que no hacían más que criticar a los nuestros cuando fallaban, e incluso insultándoles. Quiero pensar que este tipo de espectadores son una minoría pero me parecen lamentables. Uno de ellos se metía con Sotres porque tardaba en sacar o tuvo un error. Luego, cuando salvó los tres puntos con una buena intervención no dijo nada.

Quedan tres finales

Las victorias del Rápido de Bouzas y del Burgos aprietan la zona baja de la clasificación. Los de atrás vienen mordiendo y sólo hay que seguir corriendo más que ellos. Lo mejor del Salamanca UDS es que no depende de otros, pero tiene que rematar la faena en las tres jornadas restantes. La próxima, ante el filial del Valladolid, puede empujarnos al agujero, si no se hacen bien las cosas, así que hablamos de un encuentro crucial para el futuro del club.

Por eso, en estos momentos delicados, no hago más que acordarme de todos los puntos que se han dejado por el camino en esta complicada temporada. Espero que Lovato haya aprendido la lección para que la próxima campaña se planifique en condiciones y podamos repetir el ambiente festivo de este domingo.

Fotos de José Luis Cotobal