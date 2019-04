Isabel Muñoz: “Los resultados no han sido buenos en Salamanca, esperábamos sacar más…”

Lunes, 29 de abril de 2019

La candidata al Congreso aseguró que no continuaría en “primera línea política”

Isabel Muñoz, candidata al Congreso por parte de Podemos en Salamanca, analizó los resultados electorales de su partido político.

Valoración nacional: “Quiero dar las gracias a todos los apoderados y apoderadas que han estado cubriendo todos los colegios electorales y a todas las personas que han hecho la campaña electoral, que desde Podemos lo hemos intentado y estamos muy agradecidos. Los resultados no han sido buenos en Salamanca, esperábamos sacar más… Nosotros seguimos con ilusión y esperanza. En clave nacional, el tripartito de Colón no han conseguido gobernar y podemos estar dispuestos a hablar con el PSOE como ha dicho Pablo Iglesias”.

Resultados locales: “En Salamanca sabemos que es una provincia muy difícil, aquí tenemos todo el mapa en azul… Unidas Podemos se tiene que crecer ante las dificultades. Es imprescindible que haya un cambio, se lo merecen los jóvenes, los jubiladas, el territorio de este tierra vaciada y seguiremos trabajando”.

Próximas elecciones: “Tenemos que mantener la ilusión y la esperanza por el cambio y aquí estará Podemos luchando”.

Futuro: “Me había comprometido para esta legislatura en Castilla y León y se me pidió que me presentara por parte de Podemos y cada ciudadana tiene que ser responsable, pero yo voy a estar en Podemos, aunque no voy a continuar en política en primera línea”.