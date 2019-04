Calderón, a los jugadores: “Les he dicho que teníamos todo perdido y era hora de jugar como valientes” 

Domingo, 28 de abril de 2019

El técnico del Salamanca UDS valoró la agónica victoria de su equipo frente al Navalcarnero

Antonio Calderón, técnico del Salamanca UDS, valoró la agónica victoria de su equipo frente al Navalcarnero en un Helmántico abarrotado.

Valoración del partido: “Este tipo de partidos son de muchísima tensión y se ha subido exponencialmente tras el primer gol que hemos concedido. El equipo se ha atenazado y parecía otro, sabíamos que podía pasar y le hemos dado mucha calma al equipo durante la semana. Tenía en mente haber cambiado en el primer tiempo, pero corríamos el riesgo de que los jugadores no se adaptaran bien. En el segundo tiempo, el equipo ha reaccionado y los cambios han surtido efecto. La afición tras el descanso se ha enchufado, aunque sabía que iba a ser un partido duro. Lo positivo es que el equipo está en un estado de forma excepcional y hemos tenido la capacidad de hacer tres goles”.

Paso por vestuarios: “Les he dicho que teníamos todo perdido y era hora de jugar como valientes. Si salíamos metidos, los aficionados se iban a meter y creeríamos en el partido. Manu Molina venía de tiempo sin jugar, pero ha estado muy criticado aquí, igual que Armando… y les doy las gracias”.

Panorama negro: “Lo que no deseaba era este necesario, por eso hice esta alineación para estar protegidos. Dije: “la que se nos viene encima”, pero es inevitable. He tomado decisiones y ha salido bien y estamos de enhorabuena.

Resto de choques: “Partido a partido. Tenemos que ir a Valladolid… y no sabemos en cuántos puntos estará la salvación. Solo hay dos equipos descendidos y nosotros tenemos que seguir en el camino y el equipo está muy vivo. Hemos sufrido todos, incluidos los jugadores. Con miedo no se puede jugar, pero somos un equipo que le gusta controlar la posesión de balón, pero no hemos sido capaces de llevarlo a cabo en determinados momentos”.