Suspendido el partido que iba a jugar el Miróbriga Futsal tras sufrir un accidente dos jugadores rivales

Viernes, 26 de abril de 2019

El estado de los jugadores no reviste excesiva gravedad, pero el equipo rival no tiene gente suficiente para jugar

El partido que debía jugar este sábado en el Pabellón Eladio Jiménez el Miróbriga Futsal ha sido suspendido tras sufrir un accidente de tráfico dos de los jugadores del que iba a ser su rival, La Isla FS de Alba de Tormes (el vehículo en el que viajaban ha chocado contra un árbol).

Según han comunicado desde el equipo albense al mirobrigense, el estado de los jugadores accidentados no reviste excesiva gravedad, pero no pueden ser de la partida este sábado, lo que hace que La Isla FS no tenga jugadores suficientes para medirse al Miróbriga Futsal. De este modo, han comunicado al equipo mirobrigense que no se van a desplazar a Ciudad Rodrigo a jugar.