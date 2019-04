¿A quién votarán los pensionistas?

Dicen que los pensionistas son más de 9 millones de electores y que tienen la sartén por el mango a la hora de dar a uno u o a otro la llave de la Moncloa. Pero no es del todo verdad. De esos 9 millones, al menos 6 y pico son votantes habituales de la derechona (Vox, PP y Cs): asociaciones y federaciones de jubilados, pensionistas, centros y hogares de mayores, etc. A todos ellos los controló muy bien el aparato del PP (en ayuntamientos y diputaciones) durante años coadyuvando a que la totalidad de estos mantenga su tradicional conservadurismo político.

Y esto –lo del electorado de los 9 millones– se lo he oído cacarear a unos y a otros desde la derecha hasta Unidas Podemos y cía. En materia de pensiones es muy fácil hacer demagogia, sobre todo en campaña electoral. Así la fuerte batalla de las pensiones –y sus debates– entra de lleno en los últimos días para el 28-A.

El PSOE promete por enésima vez que blindará en la Constitución las pensiones más allá del pacto de Toledo. Lo pudo aprobar hace dos meses pero no lo hizo. Mientras la Izquierda, más allá del PSOE, quiere garantizar unas pensiones públicas dignas con revalorización anual IPC real y su sostenibilidad financiera, las derechas (PP y Cs) plantean incentivos para los planes privados y recortes en lo público. Es más, Vox propone acabar con el actual sistema público de pensiones buscando una financiación mixta pública-privada. La pensión pública serán migajas y se complementará, segun Vox, con los ahorros personales.

La duda en muchos partidos está en cómo financiar esas pensiones. La derecha y los poderes financieros dicen que no es posible tal como está actualmente; es muy difícil si no se suben impuestos. Pero es una gran mentira afirmar que la hucha de las pensiones está vacía a causa de los pensionistas y que es imposible su sostenibilidad.

Unidas Podemos y cía abogan por suprimir el mal llamado factor de sostenibilidad anual.Y proponen que las pensiones deberán estar blindadas en la Constitución, vinculadas al IPC real por ley y como presupuestos del Estado. Que las personas puedan elegir el período de cómputo.

Sí hay dinero para las pensiones; lo que no hay es voluntad para repartir mejor ´socialmente´ los presupuestos generales del Estado. Sí existe para el gasto militar y policial así como para el pago excesivo de la Casa Real. Y también para educación, infraestructuras, justicia, etc. Por supuesto, hay que aumentar la cotización de los trabajadores y subir algunos impuestos. Y sobre todo perseguir con más ahínco los delitos y fraudes fiscales y el dinero huido a los paraisos fiscales.

Descaradamente tanto PP y Cs votando a favor, y PSOE absteniéndose pero ayudando a ello, los Planes Paneuropeos de Pensiones Privadas (PEPP) se han aprobado en el Parlamento Europeo hace dos semanas.Estos PEPP y la famosa ´mochila austríaca´, que tanto gusta a la derecha liberal como a la socialdemocracia, son desatinos de gran calibre que perjudican los intereses de la clase trabajadora y de las clases medias y bajas.

La Comisón Europea con los PEPP plantea transformar las pensiones de jubilación en un instrumento financiero (pingües negocios para la Banca y Seguros). Y a continuación demolerán el actual Sistema Público de Pensiones español –de reparto social– y el sistema de Seguridad Social. Con ello llevarán a la mayoría de los pensionistas al empobrecimiento. Ojo con estos PEPP, pues los planes privados españoles no han sido demasiado competitivos: han dado rentabilidades muy bajas y costes muy altos. Con los salarios tan bajos y el escaso y precario empleo de millones de jóvenes, ¡como para hacerse un plan privado de pensiones y ahorrar para la jubilación!

En el debate de candidatos en TVE se dijo que hay que procrear hijos, muchos (en las múltiples formas de aparearse …) Ese el remedio mágico de Albert Rivera, Cs, para solucionar el problema de las pensiones y la economía del futuro de nuestros hijos y nietos. Dijo el conspicuo naranjito Albert que “si no nacen hijos no pagaremos las pensiones”. O sea, deberemos tener más sexo o no tendremos futuro. Eso sí que es una revolución sexual familiar. Así salvaremos la hucha de la S. Social y rescataremos la maltrecha economía española ¡Ya saben ustedes: copular para aumentar la natalidad! Qué nivelazo.

¿A quién votarán entonces los pensionistas, al menos esos 3 millones y pico de entre esos famosos 9?

La mayoría de los gurús de los poderes financieros y de los partidos políticos dan sus recetas para las pensiones, pero son más de cara a la galería electoral que eficaces y realistas. La derecho pepera siempre se ha escorado para la bajada de impuestos y recortar medidas sociales.

Con más o menos agresividad, unos y otros intentan ´cargarse' poco a poco el actual sistema público de pensiones. Pero también los que lo defienden, a veces lo hacen lanzando ideas que parecen atractivas –que no son viables–, o no se podrán llevar a cabo nunca (o casi nunca). Otros plantean medidas absurdas simuladas de progresismo.

Esta procrastinación en solucionar el asunto de la pensiones y de la hucha de la S.Social es muy típica de los políticos actuales españoles.Se implan de procrastinaciones legislativas. En eso, por ejemplo Pésanchez ´es un hacha'. Pero la derechona ultra (Vox, Cs y PP) resolla un cierto aroma elitista, con sesgo autoritario y fascistoide, que nos lleva a la involución y a los recortes sociales.

Con las políticas neoliberales de la derecha nos vendrán tiempos complicados para los pensionistas y para la clase trabajadora. La generación ´baby boom´ está a las puertas de jubilarse. Según los expertos hacia 2045 habrá unos 15 millones de pensionistas que además vivirán más tiempo. España afronta desde ahora hasta 2045 un gran envejecimiento. O se toman medidas claras, realistas y eficaces o caeremos en un caos y en una ruina.

¡Pues a ver cómo hacen los pensionistas el domingo en las urnas! Y no elaboremos más conjeturas sobre si

el voto del ´canguelo´a la derechona trifálica (Vox, PP y Cs) nos ´pone´ o nos hastía.