El CD Guijuelo convoca elecciones para el 6 de junio

Viernes, 26 de abril de 2019

Jorge Hernández finaliza su mandato como presidente y no optará a la reelección tras el final de la liga

El Club Deportivo Guijuelo mantuvo en la tarde de ayer una asamblea general en la que el punto más importante del día fue la convocatoria de elecciones a la junta directiva. El actual presidente, Jorge Hernández, finaliza su mandato y ya había expresado su intención de no continuar en el cargo.

El propio Jorge Hernández se encargó de dar cuenta primero de las cuentas del club, en esta ocasión se señaló que el presupuesto del primer equipo ha sido de 763.000 euros, mientras que el presupuesto de la escuela de fútbol es de unos 88.000 euros. En cuanto a socios, se ha superado por primera vez la barrera de los 1.000 carnés en total, con 500 socios de a pie y otros 500 carnés procedentes de colaboraciones económicas de empresas con el club. Actualmente, el CD Guijuelo tiene un déficit de 70.000 euros, pero que se cubriría con subvenciones pendientes, o con la posible venta de Fuster, que es el único jugador que tiene contrato con el club una vez finalice la liga, y que debido a su buena campaña seguramente atraerá la atención de otros equipos.

En cuanto al futuro de la dirección del club, lo más cercano son las elecciones, que han sido convocadas para primeros de junio, tal y como señaló el propio Hernández: "Además de los datos económicos, lo más importante era convocar las elecciones como estaba anunciado. Hemos elegido como fecha el 6 de junio, dando más plazo de lo habitual debido a las elecciones municipales, para poder negociar con el nuevo Ayuntamiento. De todos modos, si se presenta algún candidato antes se podría acelerar el proceso".

La reunión contó con mayor público del habitual en las asambleas del club chacinero, en las que no es raro ver a 15 o 20 personas, en esta ocasión medio centenar acudieron al centro cultural de la villa, lo cual es una buena señal para el actual presidente, quien animó a los socios a que se piensen dar el paso: "Es una de las asambleas en las que más socios han venido y es bueno ver que haya interés, porque al final el club es de los socios. Cuando hay cambios nos tenemos que implicar todos. En Guijuelo hay empresas suficientes para que se hagan cargo del club. No tiene que dar miedo el tema económico, porque con presupuestos razonables el equipo se mantiene en Segunda B y hay que seguir teniendo ilusión. Además, Ahora el club está totalmente estructurado. Cuando llegué yo no se tenía toda esta estructura actual, pero ahora hay una base para empezar a trabajar desde cero y con ayuda desde el primer momento".

Durante la reunión se barajaron tres posibles futuros para el club. El primero y más probable es que alguno de los socios se presente a las elecciones para ser el nuevo presidente del Guijuelo. Otra de las opciones, que el propio Hernández ve plausible, es que se encargue de la dirección una junta gestora con varios socios. Finalmente, la tercera opción es la conversión del club a Sociedad Anónima Deportiva, pero que es la menos probable, debido que habría que emitir acciones y contar con compradores. Aunque hubo interés en el pasado, actualmente no hay grupos de inversión, ya sea en España o el extranjero que tengan interés en el Guijuelo.