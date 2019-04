Un alumno salmantino gana la Olimpiada Española de Geología y competirá en Corea del Sur

Jueves, 25 de abril de 2019

Alejandro Hernández Gómez, ganador de la fase nacional de la X Olimpiada de Geología, representará a España y a Castilla y León en la fase internacional del concurso, que se celebrará entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre en Daegu, Corea del Sur.

La Olimpiada Española de Geología es una competición académica centrada en los contenidos de Ciencias de la Tierra. Esta iniciativa está promovida por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) en colaboración con la Sociedad Geológica de España (SGE). La convocatoria se dirige a todos los alumnos del sistema educativo español que estén matriculados en cuarto de ESO o Bachillerato. La Olimpiada Española de Geología tiene su continuidad en la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra (IESO).

La Olimpiada de Geología no se limita a un examen o una prueba práctica. Es una actividad educativa que pretende promover el interés por las Ciencias de la Tierra y fomentar las vocaciones en este campo disciplinar. No obstante, la competición no está dirigida exclusivamente a quienes tengan la intención de estudiar titulaciones relacionadas con la Geología. Es una convocatoria abierta a todos los estudiantes atraídos por las Ciencias de la Tierra.

Este año se celebra la décima edición. Equipos de toda España han competido en sucesivas eliminatorias para demostrar sus conocimientos y habilidades en Geología, con el objetivo final de formar parte de la selección Española de Geología, representante en la fase internacional.

Tanto en la fase territorial, como en la nacional y en la internacional se desarrollan multitud de actividades complementarias a las pruebas, tales como talleres prácticos, excursiones geológicas, visitas guiadas a museos, conferencias, seminarios, yincanas, etc.

En la fase territorial, celebrada el pasado 22 de febrero, resultaron ganadores Alejandro Hernández y Coral Riesco, ambos alumnos de 2º de Bachillerato del IES Venancio Blanco de Salamanca, bajo la dirección del profesor de Biología y Geología Óskar Sánchez García. En la fase nacional resultó ganador Alejandro Hernández.

Dichas Olimpiadas contaron con la participación de 3800 alumnos en sus fases locales; los 96 mejores son los que han disputado la fase final.

El delegado territorial, Bienvenido Mena, ha felicitado al alumno ganador y ha destacado “la cultura del esfuerzo como vía para alcanzar los objetivos que nos marquemos en nuestra vida”. En este sentido, ha asegurado que la Junta de Castilla y León promueve en sus políticas educativas este principio, fomentando que “nuestros alumnos trabajen en todas las etapas de la enseñanza y animando a mejorar los resultados en las evaluaciones”. “Somos conscientes –ha asegurado del delegado territorial- de que apostar por la excelencia de nuestros estudiantes es el camino para obtener los resultados que Castilla y León obtiene en las evaluaciones internacionales”.