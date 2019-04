La desigualdad y los políticos españoles

Viernes, 26 de abril de 2019

Leo hoy: “ Los niños de Extremadura o Andalucía están en una tasa de riesgo de pobreza superior a la media nacional, según la consultora AIS Group”.

Sinceramente, no sé cómo interpretar este dato. Por eso, me hago preguntas que “me duelen”, porque la izquierda, como había que entenderla en el pasado, era especialmente sensible al tema de la desigualdad, algo que a tantos nos hacía sentirnos de izquierdas:

Muchas preguntas me son inevitables. Y, a diferencia de tanta gente, no tengo clara las respuestas:

Primeros hechos:

La igualdad de oportunidad es una utopía constitucional no una realidad. Los socialistas son los que más han gobernado desde la democracia en Andalucía y en Extremadura.

Dudas: ¿Es este el motivo por lo que la izquierda era más votada en Andalucía y Extremadura? ¿Son los gobiernos de izquierda los responsables de esta desigualdad? ¿Pudieran ser verdad ambas cosas? Es decir, que los votantes no han perdido la esperanza en que realmente lucharan contra la desigualdad, pero no lo han hecho? ¿Es que la izquierda hace políticas económicas erradas? ¿Es que hoy no está claro lo que es la política económica de la izquierda y de la derecha?

O yendo más lejos: ¿Son los gobiernos marionetas de los poderes financieros dominantes y poco pueden hacer contra la desigualdad? ¿Pero por qué la van a emprender los poderosos contra estas dos autonomías?

Segundos hechos, número 2º:

Nacer y vivir en autonomías más pobres condena a muchas personas a emigrar o vivir peor. Las personas son discriminadas por el lugar de nacimiento a nivel nacional e internacional. La autodenominada izquierda actual dice estar más preocupa por la desigualdad entre pobres y ricos, mientras la derecha dice estar más preocupada por la desigualdad entre autonomías y la posible secesión de las más ricas. La izquierda, en las autonomías nacionalistas, ha dejado de cantar la internacional y está cada vez más cerca de los nacionalismos.

Dudas:

¿Hay algún partido que esté realmente preocupado por ambos problemas?

¿Es legítimo que los pobres de la mayoría de España tengan menos derechos satisfechos que los del país Vasco y Navarra, por ejemplo?

Lo siento, no estoy en condiciones de hacer campaña electoral. ¿Tendré que taparme la nariz? Aun así, no me aclaro. Solo puedo ofrecer mis dudas; y si pienso en algunos políticos concretos, se me acrecientan.