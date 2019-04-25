Registradas cuatro candidaturas para las elecciones municipales en Peñaranda
El Boletín Oficial de la Provincia ha hecho públicas las cuatro candidaturas provisionales que concurrirán a los comicios del 26 de mayo. Carmen Ávila (PSOE), Carmen Familiar (PP), Sergio Jiménez (Cs) y Ángel Tejeda (Peñaranda en Común) encabezaran las listas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
1. MARIA DEL CARMEN AVILA DE MANUELES
2. FRANCISCO DIAZ MUÑOZ
3. FATIMA MANZANO BLAZQUEZ
4. JOSE JESUS PANIAGUA MACIAS
5. MARIA DEL PILAR GARCIA DIAZ
6. ANTONIO POVEDA IGLESIAS
7. MARIA DEL PATROCINIO MACIAS AREVALO
8. ALMUDENA PEREZ ROMERO
9. ALVARO TERRERO MOLINA
10. JORGE SANGENIS GAROLA
11. ARACELI RODRIGUEZ FLORES
12. LUIS AGUSTIN BERROCAL SAEZ
13. CRISTINA HERRERO RODRIGUEZ
Suplentes
1. MARIA TERESA GARCIA MANTECA
2. BEATRIZ JIMENEZ SALINERO
3. ISIDRO RODRIGUEZ PLAZA
PARTIDO POPULAR
1. MARIA DEL CARMEN FAMILIAR GARCÍA
2. MARÍA VICTORIA MUÑOZ GARCIA
3. RUBEN GARCIA SAEZ
4. IRATXE CAMBA OSUNA
5. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ AVILA
6. CRISTINA ESCUDERO ROMERO
7. LORENA JIMENEZ SÁNCHEZ
8. CECILIO ARAUJO PÉREZ
9. SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍN
10. CIRILO LEONARDO BAYON
11. CARMEN CANTOS DIEZ
12. DAVID SÁNCHEZ PLAZA
13. ANTONIO RODRIGUEZ MADRID
Suplentes
1. MARIA VICTORIA NAVA SANTOS
2. CARLOS HUERTA MARTÍN
3. ZARA RODRIGUEZ GACHO
CIUDADANOS
1. SERGIO JIMENEZ HERNANDEZ
2. JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROGADO
3. NURIA DOSUNA ARROYO
4. SILVIA LÓPEZ JIMENEZ
5. ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ
6. RAUL HERNÁNDEZ PERULERO
7. MARÍA FLOR RODRIGUEZ ROGADO
8. ALBERTO MADRID JIMENEZ
9. SANTOS MANUEL MARTÍN LOPEZ
10. SANDRA LÓPEZ LÓPEZ
11. PABLO BLAZQUEZ PASTOR
12. CARMEN HERNANDEZ DIAZ
13. SERGIO MARTINEZ FLORES
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER TOLOSA BUENO
2. HUGO FRANCISCO HERNÁNDEZ LÓPEZ
3. ARACELI MARTIN RODRIGUEZ
PEÑARANDA EN COMUN
1. ANGEL TEJEDA DE SANTOS
2. MARIA TERESA ALBARRAN CALVO
3. ANTONIO MARTIN GUTIERREZ
4. ITZASKUM ESCRIBANO CINOS
5. JOSE ANTONIO BLAZQUEZ GARCIA
6. YOLANDA MARTIN PEREZ
7. FRANCISCO LUIS PEREZ LOZANO
8. MARTA BERMEJO GALLEGO
9. LUIS MULAS MARTIN
10. MARIA DEL MAR HERNANDEZ VARA
11. JOSE MANUEL BERMEJO RODRIGUEZ
12. SILVIA MARTIN GUTIERREZ
13. MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ
Suplentes
1. LAURA PEREZ HERNANDEZ
2. CESAR RODRIGUEZ DEL CASTILLO
3. SELENE PEREZ SALINERO