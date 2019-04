“El PP es un valor seguro para el campo porque es el único que garantiza una nueva PAC sin recortes”

Viernes, 26 de abril de 2019

Finaliza este viernes una intensa campaña electoral que ha estado marcada esta última semana por los dos debates a cuatro. Con muchos escaños en juego a tenor de las encuestas y el número de indecisos, el cabeza de lista del PP al Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, afirma que los populares “salimos a ganar y revalidar la confianza de los salmantinos”.

¿Qué le pareció el segundo y último debate?

Lo vi bien. Quien estableció el programa de Gobierno de Sánchez fue Pablo Iglesias, no escuché a Sánchez ni propuestas, ni proyectos; estuvo a la defensiva, nervioso, bronco a veces, e intentando asumir como propios éxitos ajenos, como la subida de las pensiones que mejoró el PP. Pablo Casado estuvo positivo, demostró ser el presidente que necesita España porque es un valor seguro y la garantía para la recuperación, el empleo, para la España constitucional y para el campo salmantino, porque el PP es el partido más comprometido con el mundo rural. Otros no pueden decir lo mismo, con políticas que generan paro y ponen en riesgo las pensiones. Y Sánchez en el debate negó evidencias, porque ahí están los datos del paro y de la EPA. El primer trimestre de este año registra las peores cifras de los últimos años. Antes la contratación indefinida crecía dos dígitos, ahora ha bajado un 7%. Eso sí, no hay empleo precario ni manifestaciones en la calle y la ministra de Empleo dice que son unos datos razonables, es una hipocresía.

Desde que gobierna el PSOE, 1.070 parados más en Salamanca, de julio a marzo, a diferencia de lo que ocurrió con el Gobierno del PP, que conseguimos sacar a 15.000 salmantinos de las listas de empleo. Sánchez es un riesgo para España, un peligro para la recuperación, el empleo y el bienestar. Nosotros tenemos un objetivo nacional, tenemos proyecto de Gobierno, que la recuperación económica llegue a todos, superar los 20 millones de personas trabajando y defender la España constitucional. El proyecto de Sánchez es personal, mantenerse en el Gobierno. A nosotros nos echaron del Gobierno los socialistas con la ayuda de los independentistas, y se ha mantenido estos nueve meses gracias a ellos. En los últimos días Otegui le ha ofrecido un millón de votos, Junqueras, Puigdemont o Iglesias le están ofreciendo acuerdos para continuar en el Gobierno. Si fuera votante socialista reflexionaría.

“Aspiramos a ganar, pero si los españoles dicen que sea un mandato de pacto, dialogaremos y pactaremos, pero no a cualquier precio”​

¿Cree que tras los debates hay menos indecisos?

De todos los candidatos, el que se comportó como candidato a presidente de Gobierno trasladando ideas y proyectos fue Pablo Casado, que lo hizo de manera moderada y creíble. Demostró ser la persona más preparada con el proyecto más creíble para gobernar España. También vimos que Pedro Sánchez, si puede, volverá a reeditar su Gobierno con radicales e independentistas, porque en ninguno de los dos debates ha sido capaz de pronunciarse en contra de los indultos si hay condena por el Supremo.

El PP en Salamanca consiguió tres diputados en las anteriores elecciones de 2015, ¿repetirán resultado?

Salimos a ganar y revalidar la confianza de los salmantinos. Podemos ofrecer lo que hemos hecho. Con el PP se han mejorado las condiciones de vida y bienestar, se han revalorizado y garantizado las pensiones, se ha mejorado el empleo y se ha hecho buena política social. Castilla y León es una Comunidad líder en atención a la dependencia, en educación, mantenemos unidades de tres o más alumnos en las zonas rurales y en el informe PISA, a la cabeza en ciencia y lectura. Y en sanidad, que siempre hay lugar para mejorar, el barómetro sanitario califica como buena o muy buena la atención. No hacemos lo que en Andalucía que, para maquillar las cifras, ocultan 500.000 personas en la lista de espera. Si la política se mide por resultados, siempre hemos estado al lado de los castellanos y leoneses y de los salmantinos. Hay que tener en cuenta que el sistema electoral castiga la división del voto, quien no quiera que Sánchez siga en el Gobierno, la opción segura es concentrar el voto en Pablo Casado, la garantía de un buen gobierno. La división del voto es el mayor regalo que podemos hacerle a Sánchez y a los independentistas.

¿Será posible un acuerdo del PP con Ciudadanos y VOX?

Aspiramos a ganar las elecciones, pero si los españoles dicen que sea un mandato de pacto, dialogaremos y pactaremos, no a cualquier precio. Evidentemente, no vamos a pactar con los independentistas, ni con Podemos. Hay que preservar la España constitucional.

¿Está en riesgo la unidad de España?

Está en riesgo el modelo territorial de España. Hay quienes abiertamente lo dicen, otros como Podemos, indirectamente y Sánchez, que dice que es una nación de naciones. No puede ser presidente de España alguien que no la entiende y no la defiende. La España constitucional nos ha dado los mejores años de empleo, libertad y bienestar de nuestra historia y lo que no se pone en valor, se pone en riesgo, por eso la defendemos sin fisuras, sus principios y sus valores y Sánchez es un riesgo para España. Desde que ganó Sánchez, los independentistas y extremistas nunca habían tenido tanto protagonismo. El Gobierno, sin rumbo y sin criterio, ha mirado para otro lado porque era una de las hipotecas que estaba pagando por mantenerse en el poder. Se ha insultado y amenazado a personas en Cataluña y en el País Vasco por defender los valores constitucionales, arengados por los extremistas. La democracia nace con la libertad, pero vive con la Ley.

En el plano económico, ¿hay una nueva crisis en el horizonte?

Volvemos a las andadas. Sánchez está aplicando políticas que ya aplicó Zapatero llevándonos a una crisis muy profunda, financiera y de gasto. Dejaron España al borde del rescate y fue el PP el que tuvo que hacer reformas para salir a flote. Se ha producido un freno a la creación de empleo y el FMI dice que España el próximo año crecerá por debajo del 2%. Zapatero puso en marcha el Plan E y Sánchez los decretos electorales, aumentando el gasto, subiendo impuestos y las cotizaciones sociales a los que crean empleo. Más parados y 21.000 autónomos menos en España, ya empieza a destruirse el tejido productivo, y la apuesta del PP es la contraria. Somos conscientes de que el verdadero motor de la economía española son pymes y autónomos, queremos seguir ayudándolos para que haya más empresas y creen empleo. Por eso proponemos una autopista administrativa para crear una empresa en cinco días, extender la tarifa plana a los autónomos a tres años, bajar los impuestos y, para los parados de larga duración que emprendan, suprimir los impuestos en los dos primeros años. Hay que recuperar el tejido productivo que destruyó el Gobierno de Zapatero, que mandó al paro a 3,5 millones de personas, abocó al cierre a más de 500.000 empresas y autónomos en España. El PP ha recuperado 350.000 empresas pero hay que seguir para aumentar el tejido productivo.

“La división del voto es el mayor regalo que podemos hacerle a Sánchez y a los independentistas”

¿Cuál es el principal problema de Salamanca, la despoblación?

En España la diferencia importante se produce entre este y oeste, en función de dónde fueron las infraestructuras y los polos de desarrollo. Castilla y León fue olvidada por el PSOE. Fue el PP el que trajo las autovías y el que ha conectado a Salamanca con la red de alta velocidad ferroviaria, clave para conectarnos con el corredor atlántico. Cuando hay buenas infraestructuras en una zona, se convierte en atractiva para el desarrollo empresarial. Estar conectados al corredor atlántico en una red de viajeros, y de mercancías, nos coloca en una situación envidiable. Son oportunidades que ha paralizado el PSOE. Evidentemente, hay otro fenómeno en una provincia con 362 municipios, hay un problema de despoblación. Hay un desfase entre nacimientos y defunciones, fallecen el doble de personas de las que nacen, por lo que hay que fomentar la natalidad. Y el problema de la España vacía, porque se ha considerado que en los pueblos no había las mismas oportunidades que en la ciudad. Hay que establecer una política de Estado con todas las administraciones para que cualquier persona que se quiera instalar en un pueblo lo pueda hacer en similares condiciones que en la ciudad.

¿Cómo se consigue asentar población en las zonas rurales?

Mantener los pueblos, fortalecer las diputaciones, más empresarios y autónomos en el medio rural con una tarifa plana ampliada a tres años, internet con plena cobertura y, en todas las leyes sectoriales, incluir la perspectiva rural, es decir, el impacto positivo que esa ley tiene para el mundo rural. El PP defiende las actividades al mundo rural, como la caza o los toros, que otros quieren acabar con ellas y mantener unidades escolares con tres o más alumnos, consultorios locales, transporte público o fomentar la política de regadío como en La Armuña o Zorita. En el nuevo modelo de financiación se tiene que tener en cuenta no solo la dispersión, también la despoblación y el envejecimiento, con recursos suficientes, y la PAC, es fundamental que se mantengan las ayudas sin recortes. El Gobierno de Sánchez no ha establecido como prioritaria la PAC en el marco financiero plurianual de la UE.

PAC para un sector clave en esta provincia y en la Comunidad.

Fundamental, porque generan agricultura, ganadería y agroalimentación generan empleo y riqueza. El sector agroalimentario ha tirado del mundo rural y de la economía, avanzó mucho durante el Gobierno del PP. Actualmente, hay una propuesta de PAC razonable y beneficiosa, está por saber cuánto dinero se destina a la política agraria común, lo deciden los países y, en función de quién gobierne y cómo se priorice, habrá más o menos. Si gobierna el PP, los agricultores y ganaderos pueden estar tranquilos porque tienen la garantía de que estaremos a su lado y defenderemos una PAC sin recortes. El PP es un valor seguro para el campo.

El PP ha realizado durante la campaña una férrea defensa de las ayudas europeas.

Hay partidos como VOX que quieren salirse de la UE y eso supondría eliminar las ayudas de la PAC y no podrían sobrevivir muchos de los municipios salmantinos. Otros partidos quieren eliminar las diputaciones, que son la garantía del acceso a los servicios públicos del medio rural. El PP es el único partido que garantiza una nueva PAC sin recortes y siempre ha estado al lado y defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos.

Han criticado que estos últimos meses de Gobierno socialista se hayan paralizado infraestructuras e inversiones en Salamanca.

Está paralizada la electrificación del tren porque no se ha licitado la tercera fase, está paralizada la ronda de Buenos Aires, el arreglo de la A-66 o el acceso Norte. Y los 900.000 euros incluidos en los presupuestos para la Oficina del VIII Centenario de la Universidad todavía no han llegado, ni un solo euro, tendrán menos de la mitad cuando nosotros dejamos 900.000. Esto es lo ha hecho Sánchez, incrementar las inversiones para Cataluña en un 70% y paralizar las de Salamanca. Eso también se decide el domingo. Cuando gobierna el PP, a Salamanca le va bien. Cuando lo hace el PSOE, Salamanca deja de ser prioritaria. Mientras Sánchez da la mano a Torra y a Otegui, da la espalda a los salmantinos.

Fotos: Elena López