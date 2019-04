Castilla y León introduce la vacuna del meningococo B en los lactantes

Miércoles, 24 de abril de 2019

La Junta vacuna, desde el pasado mes de enero, contra cuatro tipos de meningitis. Fue la primera comunidad en hacerlo ante el aumento de casos, sin llegar a ser epidemia, de los tipos W y Y y a ambos les sumó la tradicional inmunización frente a la C y añadió también la A. Solo quedaba pendiente la vacuna frente el serotipo B –que acapara algo más del 40% de las infecciones–, la conocida como el Bexsero, que no entraba en calendario oficial; pero cuya venta en farmacias de forma privada se liberó; aunque la pauta completa, de tres dosis, de esta vacuna supone para el bolsillo de los padres de cada niño (315 euros, tres pautas y 420, cuatro). El Bocyl publicará mañana la orden sobre el calendario vacunal, producirá efectos a partir del 1 de junio de 2019, y las pautas serán a los tres, cinco y doce meses.

Ahora, y con la polémica de la desigualdad entre comunidades y los acuerdos o desacuerdos territoriales, la Junta implantará la que protege frente al serotipo B, con lo que la inmunización frente a esta grave enfermedad será lo más completa posible, toda la cobertura que hay en el mercado, frente a esta enfermedad en Castilla y León. En cuanto al serotipo X, todavía no hay vacuna; pero, de todas formas solo ha habido un caso en España en los últimos años, aunque precisamente en la comunidad.

Aunque la meningitis puede presentarse debido a causas poco habituales como reacciones químicas, en enfermedades como el cáncer o ciertas patologías inflamatorias, la gran mayoría de los casos son causados por infecciones. Los principales agentes son los virus y las bacterias, aunque también existen hongos y parásitos que atacan las meninges. La Sociedad Española de Neurología (SEN) calcula que cada año se declaran en España unos mil casos de meningitis y que se producen más de un millón de casos en todo el mundo. Y hoy, Día de la Meningitis, es una jornada para recordarlo y para insistir en la necesidad ded la prevención. El arma más potente frente a esta enfermedad es vacunar a los pequeños. Los casos de mortalidad suelen estar relacionados con niños que no recibieron sus dosis. La vacuna conjugada implantada en Castilla y León porSalud Pública desde este enero –después se sumaron otras autonomías– se pone en una pauta (tetravalente) a los 12 meses y a los 12 años tras la dosis de una vacuna de solo contra la C, a los cuatro meses. En los casos de niños que ya han sido vacunados con alguna pauta, se pondrá la tetravalente en la que les falte pero la Junta no rescatará población diana.

