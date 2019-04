Sôber, Juan Perro y La Excepción se suman a la programación del FÀCYL 2019 

Miércoles, 24 de abril de 2019

Sôber, Juan Perro y La Excepción también actuarán en Salamanca, ya que se ha confirmado su inclusión en la programación del FÀCYL 2019 que ofrecerá más de 80 espectáculos en el casco histórico de Salamanca del 29 de mayo al 2 de junio.

El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León reunirá en su decimoquinta edición a artistas de la talla de Femi Kuti, O’Fun’killo, Morgan, Sôber, Agoraphobia, Juan Perro (Santiago Auserón), La Excepción o Los Punsetes, entre otros. El Festival refuerza su vínculo con el tejido social, cultural y económico de la ciudad de Salamanca, consolidando el ‘Territorio FÀCYL’, alrededor del conjunto catedralicio y de los escenarios monumentales que volverán a arropar las propuestas culturales en un ‘viaje a través de las emociones’

Programación musical para todos los públicos

El Festival, en su decimoquinta edición, arrancará el miércoles, 29 de mayo, con un espectacular pasacalles que partirá del Patio Escuelas para recorrer las calles salmantinas hasta la Plaza de Anaya. El espectáculo, ‘Recyklantex de fuego’, de la compañía K de Calle, Teatro de animación, propone un desfile de gran formato, itinerante y con personajes del futuro terrestre que recorren las calles acompañados de su gran dragón mutante. Un espectáculo visual e impactante, apoyado en música electrónica y percusión, y que interactuará con el público.

El programa musical de FÀCYL 2019 se iniciará el jueves, 30 de mayo, en el Patio Chico con el “funky andaluz embrutessio” de 0`Funk’illo, como el propio grupo sevillano se define. Además de sus clásicos de funk rock, la banda cuenta con una gran variedad de temas de diferentes estilos, desde el metal pasando por el flamenco, hasta el reggae.

Ese mismo día, en el escenario de la Plaza Anaya, actuarán dos de los grandes nombres de esta edición: un grupo emergente como Morgan y un histórico de la música española como Santiago Auserón (Juan Perro). Durante los últimos tres años, Morgan ha protagonizado una trayectoria meteórica, colgando el cartel de ‘no hay entradas’ en sus últimos conciertos este mismo año en Madrid y Barcelona. En 2018, lanzaron su segundo disco, ‘Air’, que está marcando un antes y un después en su carrera. En el mismo escenario de Anaya y esa misma noche llegará el turno para Santiago Auserón, Juan Perro, uno de los protagonistas de la llamada movida madrileña como compositor y vocalista de Radio Futura (1979-1992). Tras su etapa al frente de uno de los mejores grupos de rock españoles de todos los tiempos, Santiago Auserón inició una prolífica carrera en solitario con el nombre artístico de Juan Perro. Ha experimentado multitud de estilos, desde el son cubano, tanto como intérprete como productor de músicos de leyenda, rock clásico de los años 50, jazz o música sinfónica, como su exitosa experiencia con la OSCyL.

También el jueves y en el Patio Chico completará el cartel Agoraphobia, el cuarteto de rock gallego formado por Susana, Sabela, Paula y Lucía, que tocarán las canciones de ‘Incoming Noise’, su primer disco con influencias desde Queens of Stone Age hasta Nirvana o Sleater-Kinney. Los asistentes también podrán disfrutar el jueves de las versiones de Thurdercat, en el escenario Ring, que dará la bienvenida al ‘Territorio FÀCYL’.

El viernes, 31 de mayo, la programación musical de FÀCYL arrancará en el escenario de Patio Chico con Los Punsetes, la banda de indie pop madrileña, que, en 2017, lanzaron su segundo disco de estudio, ‘Viva’.

E n esta jornada el escenario de Anaya ofrecerá dos propuestas tan singulares como La Excepción y Sôber. La Excepción, que abrirá cartel, es un grupo madrileño de rap integrado por los MC´s El Langui (Juan Manuel Montilla) y Gitano Antón (Antonio Moreno) y por el DJ La Dako Style (Javier Ibáñez). Supusieron una pequeña revolución en el panorama del hip-hop en español con un estilo desenfadado y muy personal que integra aires flamencos, lenguaje cheli y mucho humor en las letras, sin renunciar a la crítica social. Como curiosidd, El Langui fue galardonado en 2009 con dos Premios Goya a la “Mejor canción original”, por el tema A tientas en la película “El truco del manco”, y otro al “Mejor actor revelación”, por su interpretación en el mismo largometraje. Tras La Excepción, llegará el turno de Sôber, la histórica banda de rock alternativo fundada en 1994 que, tras su separación en 2005, regresaron en 2010 con la incorporación de Manu Reyes, sustituyendo en la batería a Alberto Madrid, fallecido en 2006 en un accidente de tráfico. Sôber alcanzó el éxito en 2002 con Paradÿsso, álbum del que vendieron más de 45.000 copias y fueron reconocidos con un Disco de Oro y Disco de Platino. De hecho, su último trabajo, editado en 2018, ‘La sinfonía del Paradysso’, celebra el decimoquinto aniversario del álbum más aclamado de la banda.

Diavlo actuará ese viernes, 31 de mayo, en el escenario Ring. El grupo formado por Jesús Antúnez, batería de Dover durante 25 años, es ya un habitual en programas de gran audiencia de Radio 3 como 180 grados o Turbo3.

El sábado, 1 de junio, las propuestas musicales de FÀCYL comenzarán en la Plaza Anaya, con Delaporte, la última revelación en música electrónica. El dúo, formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi, consiguió superar las 500.000 reproducciones en Youtube de su tema ‘Un jardín’, que fue la sintonía principal del programa ‘Fama, a bailar’.

Cerrará la noche el músico nigeriano Femi Kuti. Originario de Londres, ha dedicado su carrera musical al género afrobeat, estilo del que su padre, Fela Kuti, fue una figura legendaria. Nominado en cuatro ocasiones a los Premios Grammy, en la categoría de música mundial, en 2003, 2010, 2012 y 2013, Kuti lanzó su último disco en 2018, ‘One people one world’. Su voz es tan popular que aparece en el videojuego Grand Theft Auto IV, donde es el anfitrión de la estación de radio IF 99 (International Funk 99), con una gran selección de clásicos de África occidental, los Estados Unidos y otros países. En 2001, con su álbum ‘Fight to Win’ colaboró con destacados músicos de los Estados Unidos, como Common, Mos Def y Jaguar Wright.

Por su parte, en el escenario de Patio Chico la actividad comenzará este sábado 1 de junio con la actuación de Kitai, la banda madrileña que ha conseguido llamar la atención no solo por su música, rock por excelencia, sino por sus puestas en escenas, que incluyen un Reto Kitai 24 horas, con el que consiguieron superar el Record Guiness, al convertirse en la primera banda en tocar 24 horas sin apenas descanso. La presencia de Kitai en el FÀCYL 2019 es posible gracias a la colaboración con Conexión Valladolid, festival que se celebrará del 21 al 22 de junio. El escenario del Patio Chico se clausurará con Sr. Chinarro, la banda sevillana de Antonio Luque, referencia del indie. Durante su concierto, repasará los grandes éxitos de este grupo que lleva 25 años emocionando al público. Por otra parte, en el escenario ring actuará esa misma jornada Alexander Som, Dj y productor madrileño que este año ha publicado su álbum debut, “Reborn”, con sonidos totalmente renovados tras colaborar con artistas como Danny Avila, Sean Paul o Dj Nano.

FÀCYL 2019 se clausurará el domingo 2 de junio, con el espectáculo ‘On fire’, de la compañía belga, Cirq’ulation Locale. El fuego es el hilo conductor de esta trepidante puesta en escena, en la que las acrobacias y efectos especiales despedirán el Festival desde la Plaza Mayor de Salamanca.

Más cultura en FÀCYL 2019

Junto a este completo programa de conciertos, FÀCYL 2019 ofrecerá muchas otras actividades pensadas para todos los públicos como el II Certamen Internacional URBAN FÀCYL. En colaboración con la Asociación Breakdance Salamanca y Plasencia y UniversoBboy, contará este año con la importante novedad de la ampliación a dos modalidades: danza urbana y danza contemporánea. Tras el éxito de convocatoria, el domingo, 2 de junio, en la Plaza Mayor tendrá lugar la competición final en la que se conocerán los grupos ganadores. En esta edición, el jurado de URBAN FÀCYL estará compuesto por representantes de Summer Dance Forever (Holanda), Hop Festival (Barcelona), Soy Primario #soyprimario (Madrid), Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York (Burgos) y Asociación Juvenil Breakdance Salamanca (Salamanca). Ente las dos modalidades, se han seleccionado 10 coreografías, cinco por modalidad, con tres grupos internacionales de Argentina, Rusia y México y la presencia de la salmantina Marta Peiró, que bailará en su ciudad.

Como en ediciones anteriores, FÀCYL contará con las propuestas de CULTURA EN RED, una serie de actividades organizadas por las asociaciones y colectivos de Salamanca, que se celebrarán por toda la ciudad. El Espacio Nuca contará con la exposición de Pablo Little; La Malhablada celebrará el 29 de mayo su V Aniversario, con una actuación musical tecno en la fachada de su local, microteatro y el Open Mic Actrices y Actores, concurso con talento y una fiesta posterior; La Salchichería ofrecerá Duo Bruco, el Festival planetario de música junto al Hueco en el Ascensor y las Salchichas Electrónicas; Un punto curioso programará sus cuentos clandestinos; mientras que en Monk School, se presentará el domingo 2 de junio la pieza de verso y danza ‘El alma nunca muere’ de 15 minutos y el taller ‘Sentimientos y movimientos en la poesía de Gloria Fuertes’. ZOES, Barrio del Oeste, propondrá en esta edición, su proyecto SILLA, de Felipe Piñuelo, un singular montaje con este elemento cotidiano. Y Shogun Salamanca organizará una exposición colectiva de distintas disciplinas que retratarán las emociones, además del ‘Monólogo de Batman’, el viernes, 31 de mayo, y el sábado, 1 de junio, con dos sesiones por día.

Por otra parte y durante tres jornadas consecutivas, el Paseo de las Úrsulas acogerá las tres propuestas de PEQUE FÀCYL para el público infantil: Amaia&Cia con el espectáculo ‘Etea/Casa/Home’ (31 de mayo), Luciérnagas Teatro, representará ‘400.000 millones de estrellas’ (1 de junio) y Lolo Fernández / Cia con ‘Piano, Piano…’, (el domingo 2 de junio).

Además, las propuestas de FÀCYL CALLE llevarán hasta la plaza Juan XXIII, los espectáculos ‘El apartamento’ de la compañía castellanoleonesa Cirk Abut it, el viernes, 30 de mayo, y ‘Más allá del zaguán’, de la andaluza Voluta Circu, el sábado 1 de junio.

Durante todos los días de celebración del Festival, la Casa de las Conchas será la sede de CONCHAS LITERARIAS FÀCYL. Una serie de talleres, recitales y encuentros con autores, para entender mejor la conexión entre literatura y música que tendrá lugar todos los días del Festival. Por otra parte, y como novedad, el FÁCYL se reforzará con el programa “Los mejores de los Nuestros”, que acerca al público de la Comunidad las personas e instituciones que han merecido el Premio Castilla y León. En este caso, se programará, el viernes 31 de mayo, en la Casa de las Conchas, la conferencia del director de cine y guionista Antonio Giménez Rico, Premio Castilla y León de las Artes 1996.

Los cinco días de FÀCYL estarán, además, animados por la FÀCYL CREW, que recorrerán las calles y plazas de Salamanca con su propuesta ‘The Feel Circus’, en la que sus miembros interactuarán con el público a través de sorpresas, pintorescos personajes y, sobre todo, emociones.

La programación completa del Festival se puede consultar a través de la web, www.facyl-festival.com.

La lista del FÀCYL 2019 podéis escucharla en Spotify