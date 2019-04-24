Miércoles, 24 de abril de 2019
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Roberto JiménezMiércoles, 24 de abril de 2019

ALBA DE TORMES

Cuatro candidaturas se registran para presentarse a las elecciones municipales en Alba de Tormes

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El Boletín Oficial de la Provincia hace publicas las listas provisionales de las candidaturas para la villa ducal. Los candidatos: Jesús Blázquez (PSOE), Concepción Miguélez (PP), Gonzalo Bautista (Cs) y Gustavo García (Junt@s por Alba)
Cuatro candidatos optan a la alcaldía en Alba de Tormes

PARTIDO POPULAR

1. MARIA CONCEPCION MIGUELEZ SIMON

2. FERNANDO PATROCINIO RODRIGUEZ

3. JOSE GARCIA GOMEZ

4. LOURDES VAQUERO MOSQUETE

5. ANA ISABEL MATEOS HERNANDEZ

6. NICOLAS HERNANDEZ LOPEZ

7. YURENA DURAN SANCHEZ

8. BERTA DURAN PATROCINIO

9. ELENA IGLESIAS VAQUERO

10. FELIPE PEREZ TEJEDOR

11. ERNESTO GABRIEL SANTOS PEREZ

12. PILAR CATALINA GRIÑON DOMINGUEZ

13. CARMELO GONZALEZ SANCHEZ

Suplentes

1. MARIA JESUS DELGADO PEREZ

2. MARIA DEL CARMEN SOLANA GARCIA

3. VICTORINO SIERRA GARCIA

4. LUIS COTOBAL VICENTE

5. MARIA BLANCA SANCHEZ BOYERO

 

PSOE

1. JESUS BLÁZQUEZ GOMEZ

2. SONIA SANCHEZ GONZALEZ

3. MANUEL ELICES IGLESIAS

4. ELENA GARCIA MARTIN

5. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTIN

6. MARIA DOLORES SANCHEZ HERNANDEZ

7. SANTIAGO SIERRA ELENA

8. LETICIA ACOSTA SANCHEZ

9. LUIS ALFONSO COTOBAL TURRION

10. JUANA MARTIN GARCIA

11. FRANCISCO PEREZ JIMENEZ

12. MARIA MAGDALENA ELICES PEREZ

13. FLORIAN IGLESIAS VEROZ

Suplentes

1. EVA MARIA ROSADO MUÑOZ

2. JOSE MANUEL MATIAS BELSUE

3. PALOMA POLO GOMEZ

4. ANTONIO JIMENEZ MARTIN





CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA

  • 1. GONZALO BAUTISTA CASTRO

    • 2. MIGUEL ANGEL SANCHEZ HERNANDEZ

    3. VICTOR MUÑOZ MOSQUETE

    4. AGUSTINA RIVERA CRIADO

    5. NATALIA MAIDE SANCHEZ

    6. JUAN JOSE MARCOS TRIGUERO

    7. SONIA COSME RODERO

    8. JOSE ALBERTO RUIZ VICENTE

    9. LETICIA AZABAL COSME

    10. DAVID HERNANDEZ BOYERO

    11. PRUDENCIA ARROYO HERNANDEZ

    12. SUSANA CALVO GARCIA

    13. MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

     

    JUNTOS POR ALBA

    1. GUSTAVO GARCIA GONZALEZ

    2. MARIO CARABIAS VICENTE

    3. VICTOR DURAN ACOSTA

    4. ANA BELEN GONZALEZ RUBIO

    5. MARIAINMACULADA SAN MARCELO GONZALEZ

    6. FELIPE CHAMORRO PEREZ

    7. GUILLERMO LOPEZ DE SALES

    8. JOSE PAULINO SANCHEZ GARCIA

    9. MARIA JESUS JIMENEZ MARTIN

    10. SONIA JIMENEZ LORENZO

    11. ADRIAN GONZALEZ MORILLAS

    12. MARCELO DOMINGO IBARRA PEREZ

    13. MARIA DE LAS NIEVES ROMO MAILLO

     

     