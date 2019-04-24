Cuatro candidaturas se registran para presentarse a las elecciones municipales en Alba de Tormes
PARTIDO POPULAR
1. MARIA CONCEPCION MIGUELEZ SIMON
2. FERNANDO PATROCINIO RODRIGUEZ
3. JOSE GARCIA GOMEZ
4. LOURDES VAQUERO MOSQUETE
5. ANA ISABEL MATEOS HERNANDEZ
6. NICOLAS HERNANDEZ LOPEZ
7. YURENA DURAN SANCHEZ
8. BERTA DURAN PATROCINIO
9. ELENA IGLESIAS VAQUERO
10. FELIPE PEREZ TEJEDOR
11. ERNESTO GABRIEL SANTOS PEREZ
12. PILAR CATALINA GRIÑON DOMINGUEZ
13. CARMELO GONZALEZ SANCHEZ
Suplentes
1. MARIA JESUS DELGADO PEREZ
2. MARIA DEL CARMEN SOLANA GARCIA
3. VICTORINO SIERRA GARCIA
4. LUIS COTOBAL VICENTE
5. MARIA BLANCA SANCHEZ BOYERO
PSOE
1. JESUS BLÁZQUEZ GOMEZ
2. SONIA SANCHEZ GONZALEZ
3. MANUEL ELICES IGLESIAS
4. ELENA GARCIA MARTIN
5. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTIN
6. MARIA DOLORES SANCHEZ HERNANDEZ
7. SANTIAGO SIERRA ELENA
8. LETICIA ACOSTA SANCHEZ
9. LUIS ALFONSO COTOBAL TURRION
10. JUANA MARTIN GARCIA
11. FRANCISCO PEREZ JIMENEZ
12. MARIA MAGDALENA ELICES PEREZ
13. FLORIAN IGLESIAS VEROZ
Suplentes
1. EVA MARIA ROSADO MUÑOZ
2. JOSE MANUEL MATIAS BELSUE
3. PALOMA POLO GOMEZ
4. ANTONIO JIMENEZ MARTIN
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
2. MIGUEL ANGEL SANCHEZ HERNANDEZ
3. VICTOR MUÑOZ MOSQUETE
4. AGUSTINA RIVERA CRIADO
5. NATALIA MAIDE SANCHEZ
6. JUAN JOSE MARCOS TRIGUERO
7. SONIA COSME RODERO
8. JOSE ALBERTO RUIZ VICENTE
9. LETICIA AZABAL COSME
10. DAVID HERNANDEZ BOYERO
11. PRUDENCIA ARROYO HERNANDEZ
12. SUSANA CALVO GARCIA
13. MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
JUNTOS POR ALBA
1. GUSTAVO GARCIA GONZALEZ
2. MARIO CARABIAS VICENTE
3. VICTOR DURAN ACOSTA
4. ANA BELEN GONZALEZ RUBIO
5. MARIAINMACULADA SAN MARCELO GONZALEZ
6. FELIPE CHAMORRO PEREZ
7. GUILLERMO LOPEZ DE SALES
8. JOSE PAULINO SANCHEZ GARCIA
9. MARIA JESUS JIMENEZ MARTIN
10. SONIA JIMENEZ LORENZO
11. ADRIAN GONZALEZ MORILLAS
12. MARCELO DOMINGO IBARRA PEREZ
13. MARIA DE LAS NIEVES ROMO MAILLO