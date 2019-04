El cantautor Fernando Maés anuncia una parada en su carrera musical

Lunes, 22 de abril de 2019

Se despide de su público en un último concierto con su banda el 3 de mayo en La Chica de Ayer, en el que hará un repaso a canciones de sus seis discos

El cantautor afincado en Salamanca Fernando Maés hará un último concierto el 3 de mayo en La Chica de Ayer, en la Gran Vía salmantina, a las 21.oo horas, con entradas agotadas desde hace semanas. Maés ha anunciado que hace un parón en su carrera que no sabe si será definitivo.

Despues de seis discos editados y más de 600 conciertos en los últimos 11 años por toda España, Fernando Maés necesita “parar y tomar distancia con la música, recuperar las ganas por volver a subirse a los escenarios y componer nuevas canciones”. El hecho de llevar personalmente su carrera musical durante estos años, trabajo arduo para un músico independiente, le ha llevado a tomar esta decisión. “estoy en un punto en el que mi carrera musical ni avanza, ni retocede, podría seguir haciendo 40-50 conciertos cada año, pero sería para tocar en los mismos sitios y eso no es lo que quiero, por eso prefiero parar, reflexionar y tomarme un tiempo, que no sé si será largo o corto, para ver lo que hago con mi carrera. Si recupero las ganas de componer, quizás vuelva con un proyecto sencillo que me lleve a tocar donde realmente quiero hacerlo...”. asegura.

Maés se despide de su público en un último concierto con su banda el día 3 de mayo. Hará un repaso a canciones de sus seis discos y promete un concierto muy emotivo y especial. Se va muy agradecido, porque ni en sus mejores sueños pensó al comenzar esta aventura musical, que llegaría hasta donde ha llegado.

Con su último trabajo, ‘El puente de la autopista’, tenía la intención de abrir otros circuitos musicales para sus canciones, pequeños teatros, casas de cultura, etc, “la idea era tocar menos pero en lugares donde mis canciones se pudieran escuchar mucho mejor, y abandonar el circuito de bares, que creo son para otro tipo de música. La realidad es que esto no ha sido posible...”, explica. El de 3 de mayo Fernando Máes hace un punto y a parte, o a lo mejor un punto y seguido, esperemos que no sea un punto y final.