Calderón: “Nos vamos con la sensación de que hemos perdido dos puntos”

Domingo, 21 de abril de 2019

El técnico blanquinegro analizó el empate del Salamanca UDS ante la Cultural Leonesa

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, analizó el empate de su equipo en el último segundo ante la Cultural Leonesa.

Valoración del empate: “Esto es fútbol y tiene estas cosas. Hay que seguir adelante, hemos hecho un gran partido y en el último suspiro nos hemos resbalado, han atacado y han marcado un ‘golazo’. Hemos tenido opciones para marcar el segundo y nos vamos con la sensación de que hemos perdido dos puntos. Un punto lo queriamos todos”.

Estado del vestuario: “Les he animado en el campo y les animaré de nuevo. Es nuestro sino de este año, la situación nos va frenando en el camino.

Cambio de David Torres: “David Torres estaba cansado. He buscado seguir de la misma manera y no tengo otro hombre como él. Hemos buscado velocidad con Luque y conectar por el medio y salir por fuera. No hemos sabido aprovechar nuestra opciones”.

Equipo con mala suerte: “Les hemos dado una opción más y ellos la han aprovechado. Puedes hablar de buena o mala suerte, pero el equipo la ha buscado y se le ha negado. Todo el mundo pensaba en la victoria y tenemos que darle el valor que realmente tiene. Es muy buen punto”.

Resto de Liga: “No hay ningun partido asequible, son todos a vida o muerte y cada uno tendrá sus connotaciones diferentes”.