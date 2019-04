La escritora María Suré vuelve a casa para presentar en Santiago de la Puebla sus dos exitosas novelas

Sábado, 20 de abril de 2019

El salón de actos del Ayuntamiento acogía esta presentación en la que repasaba su trayectoria vital y los orígenes de su pasión por la escritura, plasmada ya en sus libros ‘El Color del Perdón’ y ‘Proyecto Bel’

La escritora santiaguesa María Dolores Segura, conocida en el mundo literario como María Suré, ha presentado este sábado sus dos novelas ‘El Color del Perdón’ y ‘Proyecto Bel’ en un destacado acto celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento de Santiago de la Puebla y ante decenas de vecinos.

Un emotivo evento en el que la autora, que en la actualidad se está abriendo paso en el mercado de ventas digitales con estos dos libros que comienzan a ser especialmente reconocidos por crítica y público, repasaba su trayectoria vital y su especial amor por la escritura, a la que dedica buena parte de su tiempo libre, siempre tras su trabajo como Informática y su familia, su gran pasión.

‘Loli’ o ‘Suré’ recordaba cómo “ya con 11 años tenía textos escritos, soñaba con ser escritora y es algo que he contagiado a todos los que me rodean, siempre ofreciendo la lectura y los libros que a mí me encantaban a los demás” y explicaba que precisamente en una de esas lecturas, concretamente con ‘La verdad sobre el caso Harry Quebert’ era cuando comenzaba a despertarse su curiosidad por el mundo novelado, arrancando la preparación de su primer libro.

“Necesito escribir para sacar lo que llevo dentro, es algo que te nace en cualquier momento y hora del día, es apasionante” destacaba la autora, quien anunciaba por sorpresa que ya tiene preparo y en marcha su tercer libro, ambientado en parte en Salamanca y con claros guiños a Santiago de la Puebla, su historia y gentes, y que verá la luz de manera oficial muy pronto, pudiéndose adquirir tanto este como las otras dos a través de la plataforma Amazon.

Este acto era el eje principal de la programación festiva de hoy con la que el municipio honra a San Jorge, y en la que además se encuentran campeonatos deportivos y actuaciones musicales, actividades que se prolongaran hasta el sábado 27 de abril.