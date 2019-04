Ángel Sánchez: “El equipo va a dar la cara en lo que resta de temporada”

Sábado, 20 de abril de 2019

El técnico del Guijuelo analizó la derrota de su equipo frente a Unionistas de Salamanca gracias al solitario gol conseguido por De la Nava

Ángel Sánchez, técnico del Guijuelo, analizó la derrota de su equipo frente a Unionistas de Salamanca gracias al solitario gol conseguido por De la Nava.

Impotencia: hoy nos ha costado, sobre todo en la primera parte. Hemos estado mejor en la segunda, pero sabíamos que los detalles decantarían el partido.

Partido: sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. El detalle ha caído de su lado. Ha habido una parte para cada equipo.

Perder ante Unionistas: ellos tienen las cosas muy claras y son fieles a su estilo de juego. En Guijuelo plantearon un partido inteligente y caímos en la trampa. Hoy ha sido un partido como son todos en las Pistas.

Salida de Ten Den: creíamos que la idea inicial era la buena. Nos han superado individualmente en todos los duelos.

Partidos restantes: no podemos tirar la temporada en los cuatro partidos que quedan. El equipo ha sufrido golpes y se ha levantado. Ha sido un golpe duro pero hay que afrontar el siguiente partido. El equipo va a dar la cara en lo que queda. No ha acabado la temporada. Pasamos por un tramo difícil de la temporada con las lesiones y no hemos puesto nunca excusas. Creemos en el trabajo y en hacer las cosas bien como hasta ahora. Felicito a Unionistas por la victoria y la permanencia.