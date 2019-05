¿Invertir en fútbol es rentable?

El gran público siempre cuestionó que el fútbol sea rentable, si lo fuera ya los Bancos habrían comprado la mayoría de los clubes. Otros empresarios como el de Wanda asegura que él obtiene rentabilidad del fútbol por vía indirecta, promoción, publicidad, notoriedad, etcétera. Sin embargo, hay una realidad tangible por cuanto se sabe que la Juventus, después de que cayera en “Champions”, su valor bursátil descendió un 16%, sin duda una caída monumental. En realidad, los Agnelli no levantan el trofeo desde hace más de dos décadas, y en la presente no han logrado rentabilizar el fichaje de Cristiano Ronaldo. En el orden práctico, la Juventus perdió unos 31 millones de ingresos por su eliminación ante el Ajax de Amsterdam. O lo que es lo mismo, equivalente al 6% de los ingresos totales de la temporada pasada, 505 millones.

En la acera de enfrente, el valor del Ajax es inferior a la cuarta parte de su rival italiano, y su victoria les permitió un salto del 9% en Bolsa apenas una décima parte de la cantidad que las inversiones de la Juventus consideraban haber perdido. Por otra parte, la eliminación del Manchester United cayeron en torno al 1% después de la derrota contra Barcelona. Sin duda, el fútbol mueve mucho dinero y muchas pasiones. Dicen que un gol puede engordar la sala de trofeos de algunos equipos y la billetera de los inversores. La volatilidad de las acciones de los clubes de fútbol siempre dependerán de los resultados, de las buenas o malas informaciones deportivas y extradeportivas, tenderían a estabilizarse durante el verano.

Personalmente invertí una pequeña cantidad en mi equipo de toda la vida, la Unión Deportiva Salamanca, y fue un dinero a fondo perdido. Por supuesto, era una inversión sentimental y nunca pensé en rentabilizarla. Pero la responsabilidad de los administradores no contemplaron que capitales pequeños como el mío y el de tantos otros aficionados tuvieran una rentabilidad siquiera emocional. Tiempos pasados. El corazón se impuso a la razón y la pérdida se consumó a la postre. Los accionistas mayoritarios acabaron quedándose con los beneficios y las pérdidas que acabaron liquidándose Dios sabe cómo… Los minoristas solo perdieron.

En España, grandes clubs como Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Madrid, no llegaron a privatizarse con la constitución en Sociedades Anónimas y, teóricamente, siguen siendo propiedad de sus socios, presentando los mejores números del panorama futbolístico. Pasado el tiempo, tengo serias dudas sobre la propiedad por acciones en aquellos casos que dichas Sociedades acaban superadas por sus deudas. Y sobre todo porque este tipo de Sociedades genera mucho dinero “del de no anotar”, esas cloacas en las que saben moverse muy bien ciertos presidentes, directivos, corredores, comisionistas y toda esa fauna incontrolable por las leyes. Por los libros oficiales, los clubs de fútbol suelen perder dinero, pero sus gestores obtienen su rentabilidad por vías inconfesables en la mayoría de las ocasiones. De ahí que la inestabilidad atribuida a los aficionados les venga muy bien a los directivos para fichar, rescindir, nuevamente fichar, y rotar plantillas de jugadores con permanentes transferencias de dinero a unos niveles que no contemplan las dificultades para constituir un equilibrado equipo de fútbol en el terreno de juego.