Iglesias: “Podemos convertir a este país en una referencia contra el maltrato animal”

Sábado, 20 de abril de 2019

En buena parte de los municipios donde Podemos gobierna se han acabado las corridas de toros y no ha hecho falta prohibirlas, ha bastado con no subvencionarlas”, ha recalcado Iglesias

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno; Pilar Lima, candidata de Podemos a las Corts Valencianes; Sofía Castañón, candidata de Unidas Podemos al Congreso por Asturies; yJuantxo López de Uralde, candidato de Unidas Podemos al Congreso por Araba, han participado este viernes en un acto contra el maltrato animal en Madrid.

En compañía también de seres con cuatro patas, Pablo Iglesias ha defendido por qué es importante meter en la agenda política la lucha de los derechos de los animales: “Es muy importante que la protección de los animales esté por fin en la agenda y hay que agradecérselo a los grupos y colectivos que lo hacen posible. Antes estos temas no estaban en campaña electoral, pero para ser un país más decente tenemos que estar a la vanguardia en el cuidado de nuestros animales”.

“España no es el Toro de Tordesillas, ni La Becerrada, ni las corridas de toros. España quiere a sus animales. En buena parte de los municipios donde Podemos gobierna se han acabado las corridas de toros y no ha hecho falta prohibirlas, ha bastado con no subvencionarlas”, afirmaba el secretario general de Podemos.