Rivera: “Sánchez ha intentado engañar a todos los españoles manipulando a la televisión pública para esquivar los debates”

Sábado, 20 de abril de 2019

"Sánchez ha intentado engañar a todos los españoles manipulando a la televisión pública para esquivar los debates". Así lo ha manifestado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, antes de participar en un encuentro sobre bienestar animal celebrado en Madrid y en el que ha estado acompañado por el candidato de Cs al Congreso por Málaga, Guillermo Díaz, y la candidata por Burgos, Aurora Nacarino-Brabo.

"Sánchez ha hecho lo imposible por no ir a los debates pero la democracia y el periodismo le han vencido" ha explicado el presidente de Cs, como también espera "ganarle en las urnas el próximo 28-A". "Es una vergüenza que un presidente del Gobierno intente esquivar los debates y para ello manipule a la televisión pública e intente engañar a los medios privados" ya que "los españoles tienen derecho a ellos" ha destacado Rivera, al tiempo que ha señalado que "yo no le tengo miedo a los debates", si no "ganas de exponer y contrastar nuestro programa con el proyecto de Sánchez de la mano de los separatistas y Podemos". El presidente del partido naranja ha recordado además que "en nuestro programa incluimos que los debates se regulen por ley" y le ha dado la "enhorabuena a los españoles que van a poder elegir viendo a sus candidatos quien les gusta más".

Además, el secretario general de la formación liberal, José Manuel Villegas ha señalado que "Rosa María Mateo debe dimitir por este triste espectáculo que se ha ofrecido, tiene que irse a su casa junto a Pedro Sánchez", a quien "le enviaremos a la oposición con votos naranjas el próximo 28-A". "La administradora única ha demostrado por qué Sánchez le quería en ese puesto, para tener RTVE a su servicio" ha aseverado Villegas.

Por otra parte, el líder de Cs ha anunciado "cinco medidas en pro del bienestar y la protección animal" durante el encuentro con mascotas celebrado esta mañana en Madrid. "Proponemos que los animales dejen de ser cosas con una modificación del Código Civil y así no puedan ser vendidos, embargados o heredados como cualquier otro tipo de mercancía", ha explicado Rivera, al tiempo que ha propuesto "una Ley General de Protección y Bienestar animal con un Sistema Nacional de Adopción de Animales que cuente con un registro" y "multas de 30.000 euros a quien se le ocurra maltratar a un animal". Además, el presidente de la formación liberal ha explicado que "incrementaremos las penas por abandono y maltrato de animales de compañía" para que "vayan a la cárcel aquellos que torturen y maten animales" y "facilitar e incentivar la presencia de animales de compañía en transportes públicos, restaurantes y hoteles" junto a "otros establecimientos y espacios públicos”.