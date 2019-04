Mocén Verdejo 2018, historia viva de los blancos de Rueda

Viernes, 19 de abril de 2019

De la mano de Pedro Manuel García, la asociación enológica, Cata Añada trae este viernes otra de sus catas ciegas, siguiendo con los vinos blancos monovarietales de la DO Rueda. El que hoy nos ocupa es: Mocén Verdejo 2018.

LA BODEGA:

Mocén nació al asociarse varios conocidos restauradores españoles con el fin de elaborar sus propios vinos en una de las zonas que veían mejor futuro y calidad. La bodega está impregnada de cancelas y botelleros en las antiquísimas galerías subterráneas de los siglos XV y XVI, un ambiente envolvente para quien los recorre en su caminar. El paisaje se completa con antiguas cubas de castaño español, auténticas reliquias de un pasado vitivinícola y un amplio museo de piezas de vidrio y sacacorchos de todas las épocas. Situada en pleno casco urbano de Rueda, una imponente puerta de madera da la bienvenida conduciendo al visitante a uno de los lugares más singulares de la bodega, un patio castellano adornado con vigas de madera, antiguos carros y aperos propios de su pasado.

Más de quinientos años la avalan, en 1988 se iniciaron los trabajos de restauración de la bodega y la rehabilitación de las antiguas galerías subterráneas, la recuperación, limpieza, arqueo de las piedras y de ladrillos rojos, símbolos de una herencia mudéjar, que son un laberinto de cuevas, a una profundidad de 25 metros y una longitud total de 4 kilómetros, la temperatura y la humedad son constantes durante todo el año, y constituyen el marco ideal para su período de descanso. Mocén tiene también depósitos antiguos de castaños españoles, que fueron utilizados en el pasado. La bodega es un espacio único que además de estas galerías centenarias cuenta con una espléndida biblioteca inaugurada por Don Camilo José Cela, y con un fantástico museo/pinacoteca para disfrutar del arte en todas sus expresiones.

LA BIBLIOTECA

A lo largo de los años el gerente de la bodega ha ido reuniendo una extensa y completa colección de libros, para finalmente completar una de las más importantes bibliotecas de la zona. Llegando en la actualidad a contar con aproximadamente veintidós mil volúmenes

A los incunables (libros imprimidos durante el siglo XV) y manuscritos, que reposan en silencio a lo largo de las estanterías de esta biblioteca, hay que sumarles una selección de libros que versan sobre medicina, gastronomía y como no podía ser de otra forma, viticultura.

LA DO RUEDA

La Denominación de Origen Rueda fue la primera Denominación de Origen reconocida en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ocurrió el 12 de enero de 1980. Y con ello se protegió su variedad autóctona: la Verdejo, esta fue clave para conseguir dicho reconocimiento.

Los vinos de Rueda tienen tres elementos que le confieren lo que se conoce como “el carácter Rueda”. Uno es su variedad autóctona, la Verdejo; el otro es el clima de la zona, que es continental; y, por último, los suelos cascajosos.

La variedad Verdejo lleva cultivándose en la zona siglos. Su origen puede coincidir con el reinado de Alfonso VI (s. XI). Esta zona de Castilla se repobló después de expulsar a los árabes con gente venida del norte de España y mozárabes, siendo estos últimos los que, probablemente, introdujeron la variedad Verdejo a España.

Históricamente siempre ha contado con viñedos de uvas tintas. Pero a raíz de la plaga de la filoxera en el s. XIX desapareció el viñedo de uvas tintas y sólo quedaron los viñedos de uva blanca. Actualmente se cultiva uva tinta también. A parte de La Verdejo, en la D.O. de Rueda, se contemplan también las variedades de Suavignon Blanc, La Viura y La Palomino Fino.

LA CATA CIEGA:

ASPECTO: ASPECTO: Amarillo verdoso, brillante y limpido.

NARIZ: Aromas a fruta, manzana y menta.

SABOR: Armonioso, elegante en boca, afrutado y ligeramente carbónico.

RELACION CALIDAD/PRECIO: EXCELENTE/6,98 EUROS

PUNTUACION: 93

00-60 DEFECTUOSO

61-70: REGULAR

71-80: CORRECTO.

81-85: BUENO.

86-90: MUY BUENO.

91-95: EXCELENTE.

96-100: EXTRAORDINARIO.

MARIDAJE: Aperitivos en general, anchoas, queso semicurado, arroces y risottos.

ALCOHOL : 12,5% Vol.

SERVICIO : entre 7-9 ºC

LA VENDIMIA:

En la D.O. de rueda, se puede afirmar que la vendimia nocturna es la más extendida, nos referimos a la recolección y cosecha de la uva por la noche, aprovechando las bajas temperaturas nocturnas. Se basa en un mejor control de temperatura de la uva, ya que en los meses de vendimia, enmarcados entre agosto y septiembre, suele hacer mucho calor; y el calor puede llevar a una alta oxidación del mosto, maceraciones pre fermentativas no deseadas o fermentaciones bajo condiciones no controladas, espontáneas, y la uva blanca y su mosto son más sensibles a la oxidación.

DIRECTOR DE CATA: Pedro Manuel García.

FOTOGRAFIA: Arturo de la Torre.

EDICION: Javier Bragado.