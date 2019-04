Ángel Sánchez: “Nos estamos jugando mucho ante Unionistas”

Viernes, 19 de abril de 2019

El entrenador del CD Guijuelo anima a la afición a acompañar al equipo mañana en Las Pistas en un nuevo partido hacia la cabeza de la tabla

El entrenador del Club Deportivo Guijuelo ya está listo para el derbi de mañana ante Unionistas. Una cita en la que los verdiblancos deben conseguir la victoria para seguir pensando en el Play Off. Ángel Sánchez es uno más de la plantilla que remarca la importancia de ganar si no quieren perder el tren hacia el grupo los cuatro en cabeza: “Ha sido una semana intensa, no solo por el derbi, sino porque nos estamos jugando mucho. No podemos fallar en ninguno de los cinco partidos que quedan y siempre con humildad y paciencia, porque estamos luchando contra equipos muy poderosos.

El rival en casa es difícil de batir, según Sánchez: “Unionistas es un rival muy dificil, muy bien estructurado, es difícil verles perder el dibujo, muy rocoso. En su campo solamente el Real Madrid B pudo hacerles más de un gol. La mitad de los partidos dejan la puerta a cero. Es un partido que será todo un reto, pero confiamos en nuestra capacidades. Todos los jugadores son conscientes de la importancia del partido, y hemos trabajado duro esta semana. Tenemos muy claro cómo lo vamos a afrontar.

Finalmente, Ángel Sánchez anima a todos los aficioandos a que disfruten del partido que se disputará mañana en la capital charra: “Le digo a nuestra afición, que nos ha estado animando toda la temporada, que nos acompañen en Las Pistas y que haremos todo lo posible para ofrecer un buen partido porque junto a ellos el equipo tiene un plus. En cuanto a la afición de Unionistas, que es increible, espero que también disfruten del partido”.