¿La era de los “arbustos con copa”?.

Cualquier actuación de una administración requiere de un proceso administrativo necesario e inevitable, desde diseñar la idea y elaborar el correspondiente proyecto hasta los trámites para realizar la obra. Lo que sorprende es que en cuatro años se tenga que concentrar prácticamente todo en las semanas previas a las elecciones. Y a veces circunstancias inesperadas impiden las rituales fotos para ilustrar que hacen algo con el dinero de toda la ciudadanía, lástima.

Reciente plantación de “árboles” en la Calle de Saavedra y Fajardo.

A pesar de ello las obras electorales se aceleran. Como la reconstrucción de las aceras de la Calle de Saavedra y Fajardo, donde se limitan a cambiar el pavimento anterior, si es que existía, y destruir pequeñas zonas verdes. Desde luego el resultado es mejor, tampoco requería un gran esfuerzo y se podía haber hecho mucho antes. Partiendo del respeto absoluto a las desmedidas dimensiones de la calzada, la novedad está en la plantación de nuevas especies arbustivas en el lado donde se habían eliminado otras. Porque en Salamanca cualquier obra en una calle supone la previa eliminación de las plantas existentes, por muy maduras y grandes que estas puedan llegar a ser.

Plátanos de sombra muy cerca de las fachadas en la Calle Borneo, como recuerdan periódicamente sus vecinos. Claro que las “amputaciones” más que podas convierten lo de sombre en relativo. La circulación diaria de coches no justifica ni de lejos la anchura innecesaria de la calzada.

Como en la práctica no existen criterios, en calles peatonales ponen grandes árboles a 2 metros de los edificios y en amplias avenidas como la que nos ocupa se colocan arbustos. En Saavedra y Fajardo, según el proyecto, una “Photinia Copa de 3,0 m. de altura”. Un gran arbusto de poco mantenimiento resistente a heladas y sequía, también plantado recientemente en aceras del Paseo de Canalejas. Así difícilmente se podrá convertir esta carretera, pensada para un tráfico que hace años no tiene, en un paseo atractivo en los meses de mayor insolación. Recordemos que sigue siendo una carretera del Ministerio de Fomento, que no pone un duro en la obra.

Las desmedidas podas pueden llegar a ser muy “imaginativas”.

Es de suponer que esta falta de criterios tiene que ver con las sorprendentes podas que vemos en nuestras calles, donde se mutila a los árboles. Parece ser que hay que hacerlo para evitar problemas a los vecinos al poner especies inadecuadas en sitios inadecuados, a los que tampoco se les explica nunca los beneficios de tener abundantes zonas verdes y arbolado maduro en la ciudad. Y eso que hay trabajos, abajo dejo referencia de uno de Toronto (Canadá), que muestran que los árboles pueden mejorar la salud mental y reducir el estrés y la ansiedad de la vida urbana. En las calles con tráfico filtran contaminantes y mitigan los efectos del cambio climático, o atenúan significativamente los niveles de ruido. Incluso parece ser que protegen las casas del viento frío, reduciendo la energía necesaria para calentarlas, o sirven como aires acondicionados naturales al amortiguar el calor.

La Plaza del Poeta Iglesias no merece más que tiestos, terrazas y coches. Los árboles no caben.

Y los expertos apuntan que la clave para lograr esos beneficios está en la planificación. Los paisajes urbanos más exitosos son aquellos que tienen en cuenta los árboles y los espacios verdes desde el principio, en lugar de añadirlos a última hora y de cualquier manera o como un elemento secundario de quita y pon.

En la Vía Helmántica se ha desterrado cualquier forma de vida vegetal. Hay que mantener la innecesaria amplitud de la calzada, es lo que da imagen de progreso.

Parece ser que ese es lo que se busca con el nuevo “ Plan Especial de Protección de la Infraestructura Verde y Biodiversidad de Salamanca (PEPIVB) ”, “que fije las pautas para la consolidación y creación de áreas verdes, adoptando un paisajismo de carácter mediterráneo que utilice fundamentalmente especies autóctonas. Su ámbito será el de aquellos parques, jardines y espacios arbolados existentes y previstos de la ciudad más propicios a los objetivos del (PEPIVB)… Es un plan VIVO, se adapta a los requisitos actuales, ABIERTO en revisión permanente, PARTICIPATIVO donde la función social cobra cada vez más protagonismo y EVOLUTIVO, debe desarrollarse e ir avanzando según las necesidades y actuaciones programadas en el mismo” Por cierto, la planta de Saavedra y Fajardo es de origen asiático. Y el (PEPIVB) está en información pública, solo un mes de los tres posibles, y durante su elaboración no ha existido participación ciudadana alguna.

En la Calle Villar del Profeta los plátanos de sombra están aún más cerca de las fachadas. Árbol este, por cierto, muy vinculado a los problemas de alergias de primavera.

Trabajo mencionado de Toronto (Canadá):

https://www.nature.com/articles/srep11610