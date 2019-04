“En el humor hay que estar atento, porque cada palabra tiene su cosa”

Jueves, 18 de abril de 2019

La ronda de entrevistas al hilo de la gala Santa Risa del próximo sábado en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal la completamos con un clásico de la comedia en nuestro país, Félix El Gato, quién estará sobre las tablas junto a Assari Bibang, Denny Horror y Sergio Olvidado.

-¿Cómo es el espectáculo que va a ofrecer el sábado en Ciudad Rodrigo?

-Hablo un poco de mi vida, de cómo me ha ido, y bueno, cositas que nos pasan día a día, que a veces no nos damos cuenta, y las trato con un poquito de humor. Del humor se dice que si hablas del paro, es que hay paro, si hablas de ladrones, es que hay ladrones... Es un poco la vida misma, enfocada al humor.

-¿Cómo definiría su humor?

-Como un humor blanco. No digo ni palabrotas, ni humor negro, ni cosas de esas. Me acuerdo que Tip y Coll, y toda esta gente, me llamaban ‘Gilita’, porque no decía ni una palabrota. No me gusta meterme con nadie.

-¿Cuántos años lleva de trayectoria?

-Puff, 39 ya. Mucha trayectoria ya. Un clásico mayor (risas).

-¿Cómo se presentaría a las nuevas generaciones? ¿Cómo se definiría a sí mismo?

-La verdad que no lo sé. Ahora dices monologuista, humorista... Yo también soy actor, y es un poco un compendio de todo. La verdad es que en el humor va todo un poquito unido, y en un escenario hay que actuar, hay que hacer reír, hay que ponerse serio, y hay que decir cosas importantes. Pero no sé cómo me definiría. Para ellos, seré un clásico.

-¿Cómo se siente más cómodo en un escenario, haciendo monólogos, actuando...?

-Haciendo monólogos, lo que he hecho siempre. Lo que pasa es que a veces he coincidido con gente que hemos hecho como un dueto, y estás acompañado, y no es lo mismo estar solo que acompañado en el escenario. La verdad es que me siento más cómodo solo, porque digo ‘ahora tiro por aquí, ahora tiro por allá’. Cuando estás con un compañero, tienes que ceñirte a un guión, como en las obras de teatro que estoy haciendo, y tienes que estar pendiente de todo, no solo de ti mismo.

-¿Interactúa mucho con el público?

-No, lo mío es contar cosas al público. La gente va respondiendo, y según vayan respondiendo, voy por un camino o por otro. Ellos participan, pero de esa manera, no es que baje al público. Pienso que el artista tiene que estar arriba en el escenario, y el público viéndote.

-¿Es muy diferente la forma de actuar en un teatro que en un bar?

-Claro, en un teatro la gente está pagando por verte: se sienta en una butaca, no hay copas, no hay comida, no hay camareros, no hay una cafetera que suena, y entonces la gente está atenta, lo captan mucho mejor, y ves por dónde van respirando. En un bar, hay sitios que están bastante educados para ver espectáculos, y entonces cuando comienza el espectáculo la misma sala dice ‘por favor, se ruega silencio’, y entonces no ponen copas. Pero es raro. Hay que cuidarlo. Yo lo digo siempre a los locales: hombre, si ponéis una lucecita aquí adecuada, apagáis las luces, que haya un ambiente de artista... Pero hay veces que no se consigue.

-¿Ha cambiado la educación del público ante lo que es un monologuista?

-Yo me acuerdo que antes ibas a un sitio a actuar, y a lo mejor hablaba alguien, y le echaban a la calle. Pero ahora lo tienes que echar tú, y yo no soy un gladiador, ni el dueño del bar, ni nada de eso. Y dicen ‘dile algo, métete con él’. Pero yo creo que eso no es así; si vas a ver un espectáculo, hay que respetar. Yo creo que antes había un poquito más de respeto hacia alguien que estaba haciendo un trabajo. Muchas veces lo digo: ‘¿Dónde trabajas?’ ‘En una oficina’ ‘Mañana voy y estoy yo ahí hablando’. Pienso que es también cuestión de locales, porque hay locales que no están acostumbrados a respetar, y no respetan. Y hablan, y salen, y entran, y el humor es un poco estar atento, porque cada palabra tiene su cosa.

-¿Ha cambiado mucho la forma de hacer humor en estos años de trayectoria?

-Sí, ha cambiado, te tienes que ir renovando. Ahora tengo una obrita con Fernando Esteso, que se llama Dos hombres y un vespino, y hemos cambiado todos. Yo veía a Pajares y a Esteso, o a Juanito Navarro, a lo mejor con una boina, y ahora no se lleva. Todo va evolucionando, y hay que acoplarse al momento.

-Su humor es más blanco, y quizás no se vea tan afectado, ¿pero hay en la actualidad en el sector más respeto ‘al que dirán’?

-Sí, yo creo que se está saliendo un poco de madre la cosa. El humor es humor, y puede haber humor negro, y es respetable que a uno no le guste, pero si a ti no te gusta, no quiere decir que no le tenga que gustar a nadie. Yo creo que hay que respetar todo, pero hay que tratar las cosas con tacto, no con agresividad.

-¿Cómo es su trato con las nuevas generaciones de cómicos?

-Muy bueno. A mí la verdad es que me respetan mucho. Quieras que no esto de ser mayor, a veces tiene su ventaja. Ellos te ven y dicen, ‘anda, pues yo me dedico al humor porque yo le veía a usted en televisión’, y yo le digo, ‘no, tú me veías, no me hables de usted’. Y además hay chichos maravillosos, con un ingenio increíble. Para mí es un orgullo, muchos me lo han dicho: yo me dedico al humor porque le veía de pequeño.

-¿Qué otros cómicos, monologuistas o humoristas son sus referentes?

-Ahora mismo hay buenísimos, pero a mí los que me han encantado son Gila, Tony Leblanc, Tip y Coll... Ahora están Faemino y Cansado, está Santi, muchos. Lo que pasa siempre es que hay que ver todo; unos te pueden gustar más o menos, pero siempre tienen alguna cosa buena, o algún trabajo, y talento. Hay que ver a todos.

-Comentaba que estaba en un proyecto con Fernando Esteso, ¿en qué proyectos está trabajando en la actualidad?

-Estoy en varias cosas de teatro. Además de la obra con Esteso, estoy en una obra que se llama Relax, con Pilar Machi y Miguel Vigil, de Académica Palanca. Va de 3 actores que ya les han echado de una serie de televisión, y vamos haciendo casting de obras clásicas de teatro en plan humor. Y la gente lo pasa bastante bien.

-¿Un humorista nace o se hace?

-Creo que hay que nacer con algo, y luego ir un poco formándote, informándote, leyendo... Yo pienso que se lleva un poquito en la sangre. Mi padre tenía mucha gracia, mi tía estuvo con Celia Gámez de bailarina, y siempre en casa he respirado ese ambiente teatral y de comedia. Y por eso pienso que me dediqué a ello.

-Un último mensaje de cara al sábado...

-Que vayan a vernos, que se van a reír un montón. Tengo muchas ganas de ir a Ciudad Rodrigo, que es preciosa y no la conozco. Salamanca sí, pero Ciudad Rodrigo no. A ver si disfruto de la ciudad, y del público, y el público de nosotros. Lo que pido es que vayan, que hay mucho tipo de humor, cuatro personajes, distintos tipos, y lo van a pasar muy bien.