TAB critica que en campaña electoral se anuncie que se realizarán intervenciones de Traumatología en Béjar

Tú Aportas califica de desfachatez la actitud del Alcalde en campaña electoral de felicitarse ante las operaciones de traumatología en el Hospital de Béjar En plena campaña electoral es un insulto a los bejaranos y bejaranas calificar como un logro las intervenciones de traumatología mientras se hace la vista gorda en problemas más importantes.

El Hospital bejarano se encuentra en un estado lamentable de conservación así como el servicio de Atención Primaria del Centro de Salud.

El PP sigue sin hacer caso a la moción aprobada en el pleno del mes de julio de 2018 donde se instaba a la Consejería de Sanidad a solucionar los problemas en materia de salud de la ciudad Tú Aportas califica como de “tremenda desfachatez” que el Alcalde convoque a los medios de comunicación en plena campaña electoral para dar a conocer que el servicio de traumatología empiece a realizar operaciones menores cuando también debería exigir a la Junta de Castilla y León que se asuman los compromisos que el propio Consejero de Sanidad hizo en la ciudad hace años. Los problemas no sólo vienen derivados de la falta de intervenciones quirúrgicas, sino de no diseñar un plan específico para, en primer lugar, remodelar el Hospital Bejarano, y posteriormente acometer las reformas necesarias para que el centro se convierta en referente de la atención sanitaria en Béjar y Comarca. En la Atención Primaria los problemas siguen estando a la orden del día habiendo sido amortizadas las plazas de localidades como El Cerro y Peñacaballera, asumidas por la Facultativa de Montemayor del Río y las de Navacarros y La Hoya que son atendidas por la Doctora de Candelario. Respecto a las plazas de estos pueblos hubo un compromiso de no amortizarlas por parte de la Dirección Provincial, cosa que no se ha cumplido. Por otro lado, los Médicos de la ciudad siguen sin ser sustituidos en sus días de libranza, aumentando la lista de espera de cada uno de ellos. Tampoco han sido reforzadas las consultas de Psiquiatría (cerrada durante semanas) y Salud Ginecológica. Por ello “consideramos que el Alcalde no debería felicitarse porque la consulta de traumatología funcione. Debería exigir al Consejero que asuma los compromisos prometidos hace años. Es una tremenda desfachatez engañar a los Bejaranos y Bejaranas sacándose fotografías por hechos consumados mientras hace la vista gorda de problemas más importantes sobre Salud en la ciudad…”, ha declarado Javier Garrido portavoz de TAB. Tú Aportas