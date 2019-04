Razvan: “Hemos cambiado la presión por ilusión”

Miércoles, 17 de abril de 2019

El exjugador de Unionistas, ahora en las filas del Guijuelo, invita a todos a que disfruten de un buen espectáculo de fútbol el próximo sábado

El ambiente de derbi vuelve a sentirse en Salamanca, en esta ocasión con la visita del Guijuelo a las Pistas para enfrentarse a Unionistas, en un partido clave para las aspiraciones del Guijuelo de llegar a zona de play off en la tabla. Razvan, veterano jugador del equipo chacinero también militó en las filas de Unionistas, y augura un choque muy complicado para los dos conjuntos: “Va a ser un partido muy difícil, tanto para nosotros como para ellos. Tenemos que saber gestionar nuestro juego y no caer en la dinámica que propongan ellos. Es un campo muy difícil y un equipo muy bueno. No adelanto ningún resultado, pero todo lo que sea ganar me vale.”.

Razvan no olvida su pasado blanquinegro, aunque hora está, lógicamente, centrado en el Guijuelo: “La verdad es que ahora voy como rival y me toca defender los colores del Guijuelo hasta el final, y lo bueno es que luego quedamos todos como amigos, aún tengo muchos en Unionistas”.

El Guijuelo ha conseguido dos importantes victorias ante los filiales de Atlético de Madrid y Real Madrid, una victoria en las Pistas es crucial para asaltar la zona de play off, aunque no será fácil, según indica Razvan: “Será complicado por los puntos que quedan y el próximo partido, que es posiblemente el partido más difícil que nos queda. Creo que hemos cambiado la presión por ilusión. Pero si no trabajamos todos los días no podemos pensar en algo en grande. Ahora toca Unionistas, que es un toda una prueba y luego ya pensaremos en lo siguiente”.

El propio jugador chacinero recordó que ahora se está jugando a gran nivel, pero ha sido gracias a superar los escollos de la temporada: “Después de la lesión pasé un mal rato, el equipo también, pero supimos mordernos la lengua y conseguir recuperarnos. Si no hubiesemos sufrido tantas lesiones, ahora estaríamos en un lugar diferente en liga”.

Finalmente, Razvan envía un mensaje a la afición, para que no se pierdan otra gran cita futbolística en Salamanca: "Creo que será un derbi bonito, muy disputado y va a ser una fiesta por el deporte de Guijuelo y Salamanca y creo que va a ser un espectáculo digno de ver”.