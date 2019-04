Arrimadas tiende la mano al PP “pese a estar más pendiente de no perder votos que de echar a Sánchez”

Miércoles, 17 de abril de 2019

En su visita a Salamanca subraya que “Castilla y León va a ser decisiva para la próxima elecciones generales” y arremete contra Sánchez al que acusa de “ser un peligro público”

“Castilla y León va a ser decisiva para la próxima elecciones generales”. Así lo ha señalado la candidata de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por Barcelona y portavoz de la Ejecutiva Nacional, Inés Arrimadas, durante su visita a Salamanca en la que ha estado arropada por numerosos cargos públicos y decenas de simpatizantes. “Tenemos que hacer un cambio de verdad, y uno de estos cambios es que esta España que se está vaciando porque no hay servicios ni oportunidades en muchos de los pueblos pequeños de esta tierra, tiene que cambiar y tener un protagonismo en el Gobierno de España que no ha tenido hasta ahora”, añadiendo que “si todos vamos a votar el 28A, los escaños de Castilla y León van a ser decisivos, aquí puede salir la llave de un nuevo gobierno de cambio que no sea el del Sánchez con los separatistas, sino un Gobierno liderado por Albert Rivera”.

Arrimadas ha tendido la mano al PP de Pablo Casado, “pese a que el PP está más pendiente de no perder votos que de echar a Sánchez y a sus socios independentistas de La Moncloa”. Mano tendida, añadió, porque “los españoles merecen un país en el que los separatistas no decidan nuestro futuro”.

Además, Arrimadas ha subrayado que “Pedro Sánchez es un peligro público, capaz de pactar con cualquiera”. Por eso, “el próximo 28 de abril tenemos la oportunidad de sacar a Sánchez de La Moncloa, ganando en las urnas porque la única garantía de que se les acabe el chollo a los separatistas es que Albert Rivera sea el próximo presidente del Gobierno”, ha insistido la candidata de la formación liberal porque, según ha añadido, “Ciudadanos es el partido de la igualdad, de centro, limpio y reformista”.

La candidata de Cs al Congreso ha destacado que Cs propone medidas concretas para acabar con la despoblación como “llevar a cabo un alivio fiscal para aquellos que se quedan en su municipio, bajar las cuotas a los autónomos que se mantengan en el mundo rural, facilitar la conexión de alta velocidad a Internet y acercar los servicios a la gente como, por ejemplo, que las primeras visitas médicas o revisiones se puedan hacer por tele-asistencia”.

En definitiva, “queremos que esa España olvidada vuelva a tener el protagonismo que merece con los mismos derechos y oportunidades independientemente de donde se viva”, ha zanjado la candidata de Cs a la Cámara Baja y portavoz de la Ejecutiva Nacional.

FOTOS: Alejandro López / IRF