La importancia de dominar "La Sombra"

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.(OMS)

Tipos de maltrato:

El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de cibera-coso.​

Familiar, maltrato de pareja, laboral etc

Me atrevo a indicar que tanto maltrato es debido a que no conocemos nuestra sombra. a mí me gusta más referirme a éste como el gran saco que todos arrastramos.

Cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuanto menos encarnada se halle en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye, a todos los efectos, un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones”.(Carl Gustav Jung)

Un saco invisible que nos acompaña durante toda la vida y en el que comenzamos a arrojar desde pequeños, todas aquellas facetas de nuestra personalidad que desagradaban a los que estaban a nuestro alrededor y ejercieron algún tipo de influencia en nuestras vidas, para continuar siendo merecedores de su amor.

La sombra de cada uno de nosotros se va desarrollando durante la infancia de forma natural, al igual que nuestro ego, partiendo ambos de la misma experiencia vital.

Por un lado, nos identificaremos con algunos rasgos ideales de nuestra personalidad como pueden ser la simpatía o la buena educación y por el otro, desterraremos aquellas cualidades que no se adecuan a nuestra imagen ideal como el egoísmo y la envidia, las frustraciones o experiencias dolorosas, hacia las profundidades de nuestro saco.ira, la agresividad, sexualidad o las emociones intensas, mientras que otras no lo harán.

Adaptación de la fabula de Esopo

EL ASNO Y SU SOMBRA

Sucedió que un hombre necesitaba ir a la ciudad, estaba lejos de su casa. Era comerciante y tenía que comprar telas a buen precio para luego venderlas en su tienda. Debido a que había mucha distancia y el viaje duraba varias horas, decidió alquilar un asno para ir cómodamente sentado y llegar antes a la villa.

Contrató los servicios de un campesino, que se comprometió a llevarle a lomos de un asno, el burro de limpio pelaje y color gris, el precio ajustado, cinco monedas de plata. El borrico estaba acostumbrado a recorrer caminos pedregosos y arenales, la misión encomendada era llevar pasajeros y cargas pesadas.

Partieron a primera hora de la mañana, aprovechando el fresco, cuando romper el alba con el día. Todo iba bien hasta que…llega el mediodía, cuando los rayos de sol calientan con mayor fuerza. El verano era implacable por aquellos lugares donde sólo se veían largas extensiones de llanuras. Apretaba tanto el calor, que el viajero y el dueño del asno se vieron obligados a parar a descansar. Tenían que protegerse del bochorno y la única solución era refugiarse bajo la sombra del animal.

El problema fue que sólo había sitio para uno de los dos debajo de la panza del asno, que permanecía obediente erguido sobre sus cuatro patas. Agotados, sedientos y bañados en sudor, comenzaron a discutir violentamente.(SOMBRA)

—¡Si alguien tiene que protegerse del sol debajo del burro, ese soy yo! – manifestó el viajero.

— ¡De eso nada! Ese privilegio me corresponde a mí – opinó el dueño subiendo el tono de voz.

— ¡Yo lo he alquilado y tengo todo el derecho, que para eso te pagué cinco monedas de plata!

— ¡Tú lo has dicho! Has alquilado el derecho a viajar en él pero no su sombra, así que como este animal es mío, soy yo quien se tumbará debajo de su tripa a descansar un rato.

— ¡Maldita sea, reconcho! ¡Yo alquilé el asno con sombra incluida!

Los dos hombres se gritaban el uno al otro enfurecidos. Ninguno quería dar su brazo a torcer. De las palabras pasaron a los mamporros y empezaron a volar los puñetazos entre ellos.

El asno, asustado por los golpes y los gritos, echó a correr sin que los hombres se percataran. Cuando la pelea acabó, los dos estaban llenos de magulladuras y moratones. Acabaron con el cuerpo dolorido sin que hubiera un claro vencedor. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el burro había huido dejándoles a los dos tirados en medio de la nada, sin sombra, y tan sólo con sus pies para poder irse de allí. Sin decir ni una palabra, se miraron y reanudaron el camino bajo el ardiente sol, avergonzados por su mal comportamiento.

Ambos personajes de la fabula de Esopo sacaron a relucir en momentos de tensión el lado oscuro de su personalidad “LA SOMBRA” el “lado oscuro”. El submundo convulso de nuestra psique donde se contiene lo más primitivo, los egoísmos más afilados, los instintos reprimidos y el “yo desautorizado” que la mente consciente rechaza y que sumergimos en los abismos de nuestro ser.

Dejemos aflorar los tentáculos, o la violencia se hará manifiesta ante el menos contratiempo