“Lo bueno que tiene esta profesión es que elige el público”

Martes, 16 de abril de 2019

Continuando con la ronda de entrevistas a los protagonistas de la gala ‘Santa Risa’ del próximo Sábado Santo, hoy hablamos en Ciudad Rodrigo Al Día con Denny Horror, quién además de ser cómico con unos cuantos años de experiencia en el stand-up, también ha sido guionista de programas televisivos como La hora de José Mota o La Resistencia, y en la actualidad de Comedy Central News.

-Para quién no te conozca, ¿quién es Denny Horror? ¿Cuántos años llevas actuando?

-Soy cómico y guionista, y llevo ya unos cuantos años dedicándome al humor. Empecé realmente en Comedy Central, cuando tenían la Central de Cómicos. Allí grabé 8-10 monólogos.

-Entonces empezaste siendo antes cómico que monologuista. ¿En qué programas has estado?

-Sí. He pasado por un montón de sitios: he trabajado en programas de Comedy Central, he estado con José Mota con su emisión de fin de año y en El Programa de José Mota, en La Resistencia, en Locomundo, y ahora estoy en un programa de Comedy Central que se llama Comedy Central News con Pantomima Full, con Casado y Bodegas.

-¿Cómo va a ser la nueva temporada de Comedy Central News?

-Va a seguir siendo como una parodia de informativos, pero centrándose más en temas generales y no tanto de actualidad.

-¿Cómo ha sido el paso por La Resistencia, que está un poco de referente ahora mismo en el mundo del humor?

-Pues no sabría qué decirte. Es distinto cuando hago mi humor que cuando trabajo para otros cómicos. Es un poco adaptarte a su estilo y ser profesional.

-¿Es más fácil o cómodo hacer cosas para ti mismo o hacérselas para los demás?

-Te realiza más hacer tus cosas, evidentemente, lo que pasa es que si por lo que sea no te da ningún dinero, no te queda otra que trabajar para otros. Al final tiene también sus cosas buenas: es como cuando vas a casa de un amigo y te deja sus juguetes, te lo pasas guay, pero no es como si fueran tus juguetes, no vas a ser rico tú.

-¿Los trabajos de cómico y guionista están bien pagados?

-A ver, pega mucho decir que no. Pero, sí, está bien pagado si lo comparas con otros trabajos de gente que realmente se desloma y cobra una mierda. Lo que pasa es que es muy difícil tener trabajo. Es difícil trabajar todo el año, pero sí, está relativamente bien pagado, sobre todo porque hemos elegido el humor, y poder trabajar en lo que te gusta es un privilegio.

-¿Puede estar sobresaturado el mercado de monologuistas?

-No lo sé, yo creo que como cualquier cosa. Lo que pasa es que luego elige el público. Es como cualquier profesión, que empieza mucha gente. Aquí lo bueno que tiene es que elige el público, si no funcionas, pues te tienes que volver a tu casa. Entonces para mí nunca hay demasiados, no creo que sobre gente, cuanta más, mejor; al final quedarán los que aguantemos. Digo aguantemos como si yo estuviera ya ahí (risas). Pero espero que sí.

-¿Hay buen compañerismo entre los cómicos?

-Sí, sobre todo abajo. Como toda profesión artística, siempre va a haber sus malos rollos, pero en general sí. Luego ya cuando vas subiendo, ya es más jodido. Pero sobre todo cuando nos vemos en el escenario, sí, porque si te gusta esto, aunque alguien te caiga muy mal, te gusta ver lo que hace y sus chistes, te gana eso. Realmente a los que nos gusta el humor nos llevamos bien.

-¿Qué tipo de humor es el que haces?

-Uff, es muy difícil de definir. Creo que lo definiría mejor otra gente. Todos intentamos tener un toque personal, y cada vez es más autobiográfico, eso sí, he ido cambiando. Pero es muy complicado decirlo.

-Comenta Sergio Olvidado, el promotor de la Santa Risa, que tu humor es un poco más negro...

-Sí, eso me dicen, a lo mejor más depresivo incluso (risas). Me gusta mucho meterme en temas escabrosos, pero luego darles un giro. Llevo ya unos años y he ido cambiando mucho el estilo. Al principio sí era muy negro, ahora no sabría definirlo.

-¿Cómo son tus espectáculos? ¿Hay mucha interacción con el público?

-Interacción intento que haya poca, porque soy una persona bastante tímida, y no me gusta hablar con la gente. Pero es inevitable, y lo hago, y te lo pasas bien. Realmente me gusta pensar que cuido el texto, e intento que los chistes que están trabajados, se digan tal y como están. Evidentemente en un bar siempre va a haber mucha más interacción y mucha más improvisación que en un teatro, donde la gente va a escucharte, lo cual siempre es una forma de trabajar mucho mejor.

-Entiendo por lo que dices que hay mucha diferencia entre un bar y, por ejemplo, un teatro...

-Claro, en los bares cada día es una batalla distinta, porque a veces vas a un sitio que se han trabajado un público, que les han educado para que atiendan y para que disfruten del show, y otras veces tienes que ganártelo tú, y es agotador. El teatro lo que tiene es que te van a escuchar, pero al mismo tiempo te van a juzgar, porque al ser un teatro ya hay un respeto, no puedes entrar y decir cualquier cosa. Ellos están sentados, están callados, pero a la vez te van a exigir que lo que digas merezca la pena, lo cual es un reto que a mí que me gusta más.

-Hablas de que eres tímido, ¿es algo habitual entre los humoristas? Parece lo contrario...

-Sí, es bastante habitual. Realmente hay dos tipos de cómicos: los hay muy extrovertidos, y los hay muy introvertidos. Es una dualidad muy curiosa. Son dos modos de personalidad extremo: está el súperextrovertido, que llega a todo el mundo, y luego estamos los más tristes y más tímidos. Hay mucho más guionista tímido, pero muchos cómicos también.

-Una pregunta típica: un humorista, ¿nace o se hace?

-En mi caso yo me hice, porque yo empecé a una edad bastante tardía, porque descubrí que me gustaba el stand-up bastante tarde. Antes hacía otras cosas, pero cuando empecé a ver sobre todo cómicos de fuera, o escenarios más alternativos, fue cuando me di cuenta que me gustaba, pero antes no había mostrado ningún interés. Entonces se puede decir que me hice, porque luego tuve que trabajar muy rápido para ponerme al día y poder empezar a actuar antes de que se me pasara el arroz.

-¿Tienes algún referente entre los cómicos?

-Mi cómico favorito español es Miguel Esteban. Posiblemente el primero que me hizo abrir los ojos, de decir que el stand-up mola, fuera George Carlin, cómico americano clásico, y luego es que todos los días cambio de cómico favorito. Mi cómico favorito a nivel mundial es Stewart Lee.

-Tienes también una serie en Youtube, ‘Cómicos en mi casa bebiendo vino’. ¿En qué consiste?

-Es un poco una parodia del formato de Seinfeld. Lo hago en mi casa, invito a un cómico amigo mío, y estamos hablando de comedia mientras bebemos un par de botellitas de vino blanco. Y bueno, es un programa que me gusta hacer, me lo paso bien. Luego montarlo es bastante complicado, porque a partir de la hora de conversación la cosa se empieza a volver un poco desmadrada. Es un formato que me gusta. No lo ve prácticamente nadie; son de estas cosas que a mí me llenan mucho, pero que no me aporta mucho dinero.