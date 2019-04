Demasiada ceguera...

La mayoría de las personas, por no decir todas, el peor castigo que podría sucederles es quedarse ciego. Tememos la carencia de luz, donde no hay luminiscencia se genera vacío y todo vacio ocasiona miedo e inseguridad, deseemos mostrarnos fuertes ante otros, exhibir resistencia y poder… es duro caminar Kilómetros o quizá metros, o momentos en los cuales nos creímos ser centro… ¿de qué? De nuestro egoísmo, de nuestro narcisismo. Las personas narcisistas son actores que desean moverse en el escenario igual al más experimentado ejecutante, su papel les impide ver el sufrimiento ajeno.

Es indudable que el miedo a las tinieblas es ancestral en el género humano—no en el reino animal—se iluminaban con teas para ver dentro de las cavernas, a la vez que la luz les defendía de los animales o de los amenazantes SUPER YO.

Fortalezcamos con nuestra ayuda, a todo el que nos lo pida en justa medida, seamos luminaria, pero obviemos deslumbrar… o le dejaremos ciego. Seguramente pocos, muy pocos, podrán presumir de tener “fe igual a un grano de mostaza” o la fe del ciego que pide—Deseo ver—— Ciegos hay muchos, no de los ojos de la cara, de ojos del espíritu y precisamente de estos… es de los que debemos protegernos. En la vida nadie es más que otro, por muy grandes que podamos llegar a creernos.

Estrella y Lucita



Estrella recién nacida, tomó entre sus manitas de luz a una luciérnaga, preguntó despóticamente su nombre.

—Me llamo Lucita.

Responde asustada, débil y temerosa. Cobijada sobre la hoja de un ciruelo, bajando la cabeza para que Estrella no supiera de su tristeza.



Eres tan llena de luz —le dijo entonces con un hilo de voz—y sin embargo el creerte superior te hace ciega No importa que tan grande seas tú, y cuán pequeña parezca yo. Deja tus huellas gigantescas en el inconmensurable cielo; a mí me basta con iluminar el sendero de los pequeños insectos voladores, para que en sus viajes nocturnos, no sean atrapados por telarañas y otros peligros. Recuerda siempre el consejo de la humilde Lucita, cada uno ayuda según la luz que posee, no interesa la magnitud o pequeñez del servicio. Lo que sí es importante es que cada uno regale lo que tiene en su corazón.