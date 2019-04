La ‘Ruta 36’ de bares franquistas pasa por Guijuelo

Martes, 16 de abril de 2019

Cafetería Javi, en la entrada norte de la villa, es miembro de esta asociación de establecimientos que enaltecen el bando Nacional en la Guerra Civil

Uno de los primeros establecimientos que se encuentra uno en Guijuelo si llega desde el norte es un bar muy peculiar. Se trata de la Cafetería Bar Javi, que luce recientemente la placa de miembro de la llamada ‘Ruta 36’ de bares franquistas. Se trata de una ruta que tiene su epicentro en el actualmente polémico Valle de los Caídos y que recorre una decena de bares, cafeterías e incluso museos por toda España.

Una bandera española con el águila imperial recibe a los visitantes de la Cafetería, dejando bien clara la decoración que se pueden encontrar los visitantes en su interior. Dentro, la iconografía militar, del bando nacional, la Falange y diversos cuerpos como el Ejército Español o la Guardia Civil son omnipresentes. Lo más llamativo de todo son las dos imágenes de Franco que presiden el bar. Una de ellas es un busto a tamaño natural ubicado en una esquina de la barra. La otra es un gran cuadro del Generalísimo en su habitual uniforme militar, junto a un retrato de José Antonio Primo de Rivera. Precisamente los dos personajes que ocupan el mausoleo central del Valle de los Caídos y que es ahora tema de debate por la futura exhumación del dictador por orden del actual Gobierno de España.

“Franco es historia de España, eso no se puede cambiar. Por mucho que quieran reescribir lo sucedido, no van a cambiar nada. No se debería tocar lo que ya ha pasado”. Así se manifiesta Javier Quintas, propietario del local desde hace 23 años. “Aquí somos muy claros y con una postura política muy definida, nadie se lleva ninguna sorpresa”, añade, mientras muestra su colección de objetos, en su mayoría relacionados con el ejército. “Antes de ser hostelero fui militar, estuve destinado en la Brigada Paracaidista, y allí nació mi afición. Con el tiempo, empecé a colocarlo en el bar, aconsejado por Juan Navarro, dueño de La Gran Parada, otro de los bares de la ruta. Pero la mayor parte de los artículos son regalos de los propios clientes, de gente que viene a visitarme”.

Además de fotografías, cuadros y tarjetas humorísticas sobre política, hay todo tipo de artículos en el establecimiento, desde un tricornio de la Guardia Civil a todo tipo de emblemas militares, pasando por vainas de munición vacias, e incluso un casco militar de la Primera Guerra Mundial. “Lo encontraron cavando en una parcela de Campillo de Salvatierra y lo expongo con orgullo, tiene 104 años”, señala Javier demostrando su afición por el coleccionismo. No falta la sorna a sus rivales políticos, en la pared hay un cartel titulado ‘Imprensentables’ con las fotos de líderes políticos de izquierdas como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Puigdemont, Monedero; e incluso de otros países, como Nicolás Maduro o Vladimir Putin. Entre todo emblema militar y político, no faltan tampoco imágenes del Real Madrid, equipo también venerado por los parroquianos y el propietario.

No falta clientela en el bar, sus horarios son de madrugada, puesto que muchos de los clientes son trabajadores de las cercanas fábricas del polígono industrial. A nadie le molesta la ambientación: “Jamás ha entrado alguien y me ha dicho que todo esto está mal. Todo el mundo es libre de entrar o no aquí. Yo no quiero radicalizar a nadie, pero tampoco ocultamos nada”. indica Quintas. Además, nunca ha recibido una queja formal de ningún tipo, añade: “En todos los años que lleva el bar abierto con todo lo que se puede ver aquí jamás ha habido queja, comunicación y mucho menos una denuncia. Vivimos y dejamos vivir”.

La postura política de Javier está clara, una taza del emergente partido VOX luce en plena barra del establecimiento: “VOX es sin duda el partido que más va a dar que hablar en dos semanas. Hay mucha gente que lo apoya y se calla por miedo al que dirán, pero el voto es libre y va a dar una sorpresa. El resto de partidos son parte del problema. Podemos no debería ni existir, y el Partido Popular está acabado, no representa a la derecha, ni siquiera al centro político de España”.

La llamada ‘Ruta 36’ ha sido creada recientemente, aunque de manera oficiosa se conoce desde hace años. Javi Quintas nos ha mostrado la placa que ha recibido recientemente de la organización y que invita a la clientela a recorrer la ruta como un atractivo turístico más, teniendo disponible incluso un folleto con espacios en blanco para recibir el sello de los establecimientos que se van visitando. Además de Cafetería Javi, son miembros el Museo de la Guardia Civil de Almendralejo, La Gran Parada en Cerro Muriano, Córdoba o Casa Pepe en Despeñaperros, entre muchos otros.