El Ayuntamiento de Salamanca, uno de los que paga antes a sus proveedores

Martes, 16 de abril de 2019

Jaén (con 531 días) es el municipio que más tarda en pagar a sus proveedores. Vigo, el que menos (18 días) y Salamanca ocupa una buena posición, ya que abona esas facturas a los 21 días.

Desde ATA, han querido destacar aquellas localidades que mejor y peor pagan a sus proveedores dentro de los grandes municipios de España. “Debemos recordar que la administración local es la peor pagadora, ya que se demora de media dos meses (60 días) en pagar a sus proveedores autónomos. Además, ésta es el tipo de administración para la que más trabajan los autónomos y sin embargo paga al doble de tiempo de lo que estipula la ley (30 días)”, explican

Para ello han tomado como referencia los ayuntamientos de grandes municipios. (Se adjunta al final del documento tabla completa con la evolución de estos municipios de los que se ofrecen datos).

Pero frente a esos 60 días de media, hay municipios que registran unos datos mucho más altos. Es el caso de ayuntamientos como los de Jaén que sigue siendo, una vez más, el consistorio que más tarda en pagar de España , al hacerlo en una media de 531 días. Es decir, que un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamiento cobrará, de media, casi 18 meses después de presentar la factura. 6 meses y medio de media esperan los proveedores en Jerez de la Frontera (198 días), y casi medio año en Granada (177 días). Tres municipios más de Andalucía completan este listado de los peor pagadores: Algeciras con 170 días de espera, Vélez-Málaga con 143 días de media de espera y El Puerto de Santa María con 131 días. Es decir, y aunque ya hemos comentado, que la administración regional en Andalucía paga dentro de plazo (30 días), los seis ayuntamientos que más tardan en pagar de España son andaluces.

Por el contrario, también hay ayuntamientos que realizan una buena gestión de sus facturas y no sólo cumplen la Ley de Morosidad sino que pagan en menos de dos semanas. Así, la administración local de Lugo es la que antes paga a sus proveedores , al hacerlo en 12 días de media, seguida del ayuntamiento de Roquetas de Mar y Torrent (13 días), Girona con 14 días de media, Cornellà y Barcelona con 16 días de media y Zamora y León, ambas 17 días de media.

MUNICIPIOS CON MENOR Y MAYOR PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES. PRIMER TRIMESTRE 2019

MUNICIPIOS CON MENOR PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES MUNICIPIOS CON MAYOR PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES CORPORACIÓN LOCAL PLAZO TIEMPO MOROSIDAD PUBLICA 2019 MUNICIPIOS PLAZO TIEMPO MOROSIDAD PUBLICA 2019 Lugo 12 Jaén 531 Roquetas de Mar 13 Jerez de la Frontera 198 Torrent 13 Granada 177 Girona 14 Algeciras 170 Cornellà de Llobregat 16 Vélez-Málaga 143 Barcelona 16 Puerto de Santa María (El) 131 Zamora 17 Telde 83 León 17 Badalona 79 Sant Boi de Llobregat 18 Getafe 66 Vigo 18 Sabadell 60

Autónomos y pequeñas empresas, los mejores pagadores una vez más

La morosidad entre empresas privadas (B2B), de media, se establece en 71 días. Si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa podemos afirmar que son los autónomos sin trabajadores y aquellas pequeñas empresas (que tienen hasta 9 trabajadores o de 9 a 50 trabajadores) las que antes pagan a sus proveedores . Según va escalando el tamaño de empresa, va empeorando los periodos medios de pago, siendo nuevamente las empresas de más de 1.000 trabajadores, esas mismas que presumen en muchos casos de ser socialmente responsables, las que más tardan en pagar las facturas pendientes (111 días de media).

Los autónomos en el primer trimestre del año han pagado sus deudas con otros autónomos en una media de 40 días de plazo. Las empresas de menos de 9 trabajadores pagan sus facturas en 49 días, conscientes del daño que produce la Morosidad en el resto de pequeñas empresas y autónomos. Las empresas de entre 9 y 50 trabajadores también pagan de media en 57 días. De 50 a 250 empleados tienen las empresas que de media tardan unos 64 días en pagar las facturas a otras empresas.

Y a partir de aquí, los periodos medios de pago se disparan: las empresas de entre 250 y 1.000 trabajadores y las de más de 1.000, no satisfacen sus deudas con sus proveedores hasta los más de tres meses (105 días de media de espera y 111, respectivamente).

TIPO EMPRESA SEGÚN Nº DE TRABAJADORES Nº DIAS IMPAGADOS 2018 MÁS DE 1.000 TRABAJADORES 111 DE 250 a 1.000 TRABAJADORES 105 DE 50 A 250 TRABAJADORES 64 DE 9 A 50 TRABAJADORES 57 DE 1 A 9 TRABAJADORES 49 ENTRE AUTÓNOMOS 40 MEDIA 71

Fuente: ATA, abril 2019

“Tanto en la administración pública como desde las grandes empresas privadas se siguen incumpliendo los periodos medios de pago con los autónomos. La morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación. No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por ley. La morosidad no tienen nada que ver con el tamaño de la administración, ni de la población, es cuestión de gestores, buenos y malos. Y parece que sólo cuando hay castigo estos malos gestores reducen la mala práctica de financiarse a través de la deuda contraída con pequeños proveedores”, afirma Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. “Es increíble que precisamente la administración que es más cercana a ti sea la que más te castiga. Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo. Para que los autónomos no sufran más deben recibir el pago a su trabajo en tiempo y forma”.

ANEXO – TABLAS PERIODO DE PAGO MUNICIPIOS

PERIODO MEDIO DE PAGO POR MUNICIPIOS. PRIMER TRIMESTRE 2019

MUNICIPIOS PERIODO MEDIO DE PAGO Almería 22 Roquetas de Mar 13 Ejido (El) 20 Algeciras 170 Cádiz 35 Chiclana de la Frontera 43 Jerez de la Frontera 198 Puerto de Santa María (El) 131 San Fernando 31 Córdoba 26 Granada 177 Huelva 53 Jaén 531 Málaga 27 Marbella 27 Mijas 59 Vélez-Málaga 143 Dos Hermanas 27 Sevilla 52 Huesca 27 Teruel 31 Zaragoza 28 Avilés 25 Gijón/Xixón 25 Oviedo 25 Palma de Mallorca 33 Palmas de Gran Canaria (Las) 59 Telde 83 Arona 21 San Cristóbal de La Laguna 37 Santa Cruz de Tenerife 30 Santander 27 Ávila 27 Burgos 35 León 17 Palencia 31 Salamanca 21 Segovia 26 Soria 23 Valladolid 24 Zamora 17 Albacete 23 Ciudad Real 19 Cuenca 38 Guadalajara 39 Talavera de la Reina 28 Toledo 29 Badalona 79 Barcelona 16 Cornellà de Llobregat 16 Hospitalet de Llobregat (L') 32 Mataró 27 Sabadell 60 Sant Boi de Llobregat 18 Sant Cugat del Vallès 35 Santa Coloma de Gramenet 24 Terrassa 26 Girona 14 Lleida 29 Reus 24 Tarragona 30 Badajoz 30 Mérida 32 Cáceres 21 Coruña (A) 29 Lugo 12 Ourense 57 Pontevedra 28 Vigo 18 Alcalá de Henares 27 Alcobendas 46 Alcorcón 34 Coslada 25 Fuenlabrada 25 Getafe 66 Leganés 45 Madrid 26 Móstoles 47 Pozuelo de Alarcón 30 Rivas-Vaciamadrid 21 Rozas de Madrid (Las) 28 San Sebastián de los Reyes 40 Torrejón de Ardoz 33 Cartagena 52 Lorca 53 Murcia 31 Logroño 36 Alicante/Alacant 23 Elche/Elx 20 Orihuela 25 Torrevieja 50 Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 29 Gandia 26 Torrent 13 Valencia 47

Federación Nacional de Trabajadores autónomo, abril 2019