“Aún hay ciertos sectores de la sociedad a los que les cuesta oír hablar a mujeres de ciertos temas”

Lunes, 15 de abril de 2019

El próximo sábado 20, el Teatro Nuevo Fernando Arrabal albergará una nueva edición de la velada de humor Santa Risa, que este año tiene como protagonistas a Asaari Bibang, Denny Horror, Félix El Gato y Sergio Olvidado. En estos días previos, en Ciudad Rodrigo Al Día publicaremos entrevistas con los monologuistas foráneos, para que el público mirobrigense los vaya conociendo. La primera entrevista es a Asaari Bibang:

-Empecemos un poco por tu historia personal: naciste en Guinea Ecuatorial, ¿cuándo viniste a España?

-Pues hace ya 27 años. Por eso me hace mucha gracia cuando me dicen "vete a tu país". Siempre pienso "ya estoy en él" (Risas)

-Antes de dedicarte a la comedia fuiste actriz, ¿cómo empezaste en el mundo del espectáculo? ¿Cuántos años estuviste trabajando como actriz?

-Yo soy de Barcelona, allí comencé haciendo gimnasia rítmica y danza, y a los 16 años entré a formar parte de un grupo de teatro con el que estuve de gira casi dos años. Después me enfoqué más en trabajar como modelo. En el año 2010 me mudé a Madrid para protagonizar mi primera película, después vendrían otros proyectos, hasta que en el 2015 decidí tomarme un descanso y me marché a Londres.

Me siento orgullosa de decir que llevo muchos años luchando.

-También es llamativa la razón por la cual entraste en el mundo del humor, debido a tu maternidad, según explicaste en su día. ¿Cómo fue exactamente aquello?

-Bueno, no fue solo la maternidad, se dio un contexto que me llevó de cabeza a la comedia. Estaba en paro, embarazada, frustrada y acababa de tener un accidente de tráfico, si no escribes un buen monólogo con todo ese drama apaga y vámonos. Por suerte lo vi clarísimo y escribí un monólogo desmitificando el embarazo... fue como renacer.

-Entiendo que dependerá en buena medida del volumen de trabajo, pero ¿es fácil compaginar la maternidad con el trabajo de cómica?

-No es fácil compaginar la maternidad en general con cualquier trabajo, creo que en nuestro país falta mucho por hacer en materia de "conciliación familiar"; en la actualidad la conciliación son los abuelos y eso no puede ser. En mi caso los abuelos viven lejos así que no cuento con ningún tipo de ayuda, pero tengo a mi lado a un hombre maravilloso que no me "ayuda", hace su parte y mucho más. Se lo agradezco en el alma porque si no sería imposible.

-¿Qué tal fue tú primer día realizando un monólogo?

-Cagada. (Risas)

-¿Cómo definirías tu humor? Por lo que he visto, tiene un importante punto de reivindicación/concienciación...

Yo siempre escribo sobre temas que me preocupan y procuro ser sincera. Hay mucha ficción y exageración pero se puede palpar la verdad... Mi comedia es reivindicativa porque habla de ir atravesando techos de cristal.

-¿Qué temas te dan más juego sobre un escenario (o te sientes más cómoda hablando de ellos)?

El sexo siempre entra (Risas). Y la suegra es un filón.

-¿Dónde se te puede ver actuar habitualmente?

-Ahora mismo estoy en la sala "Beer Station" con "Foráneas" un show junto a Dianela Padrón de Venezuela y Bianca Kovacs de Rumanía. Lo sé, parece un chiste.

-Durante estos meses, junto a otras cómicas, has estado implicada en la Riot Comedy, ¿en qué consiste exactamente? ¿qué tal está funcionando?

-La Riot Comedy es una idea de la cómica e instagramer Pennyj G, su idea era que cómicas tanto recientes como con trayectoria tuviéramos un espacio para subirnos a probar nuestros textos, como una forma de juntarnos a todas y visibilizar que somos muchas y muy buenas. Porque cuando preguntas por cómicas en España solo te vienen a la cabeza dos o tres nombres y eso no responde a la realidad...

Tuvo tal acogida y repercusión la Riot que se tuvo que mudar a la sala Moby Dick, para tener más aforo. La Riot está ahora de gira por toda España, en dos salas de Madrid, ha grabado para Playz y solo es el principio...

-En mi caso, he de reconocerlo, te conocí en tu paso por La Resistencia. Viendo la repercusión que tiene el programa en Youtube y redes sociales, ¿ha crecido mucho tu popularidad tras tu paso por allí?

-Populares eran los backstreet boys (Risas).

Si te refieres a si a raíz de estar en el programa me han surgido oportunidades de trabajo, lo cierto es que sí, la tele es un buen escaparate. Pero al final lo importante no son esos diez minutos de pantalla, sino todo el trabajo que hay detrás. Que la gente vaya a verte en directo y diga: pues sí, ¡esta chica vale!.

A mí me da pena que los jóvenes piensen que la tele es la panacea, porque la tele te pone en el foco pero lo importante es permanecer y eso no lo hace "la Resistencia", lo hace el trabajo y la constancia.

-En aquel programa quedó un poco patente que los cómicos hombres tienen una mayor presencia que las mujeres en televisión. Sobre las tablas, en los lugares habituales de comedia, ¿hay mayor igualdad u ocurre lo mismo?

-Hay muchísimos más hombres que mujeres en los lugares habituales de comedia porque es el perfil de cómico que ha habido siempre en España y porque, siendo sincera, aún hay ciertos sectores de la sociedad a los que les cuesta oír hablar a mujeres de ciertos temas, con contundencia y sin pudor. Por suerte cada vez hay más compañeras, llegan con muy buen nivel y con ganas.

Eso es bueno y necesario.

-A la hora de realizar un monólogo ante el público, ¿crees que el público reacciona igual sea un hombre o una mujer, o hay diferencias?

-Pues la verdad es que al principio cuando me subía al escenario el público me miraba con cara de ¿Y ahora qué? (Risas)

Pero en la comedia ocurre algo mágico que no siempre ocurre en la vida real: que la gente está dispuesta a dejarse sorprender.

-Volviendo a la televisión, vas a estar en la nueva temporada de ‘Comedy Central News’...

-Sí, ya hemos comenzado a grabar. Diría que es el proyecto más importante en el que he participado hasta el momento como cómica, estoy muy ilusionada y agradecida por la oportunidad.

-Además, has intervenido hace poco en ‘Las que faltaban’. ¿Cómo ves esa apuesta por un programa tan femenino?

-Creo que en el punto en el que estamos de la lucha feminista todavía es importante crear estos espacios para mujeres, crear oportunidades para nosotras, porque es justo decir que hasta ahora en ese aspecto no ha habido equidad. Pero yo espero que a corto plazo estos planteamientos ya no sean necesarios y que podamos acceder a cualquier proyecto avaladas exclusivamente por nuestro talento, independientemente de nuestro género, etnia, religión, identidad de género u orientación sexual.