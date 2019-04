Solemnidad y devoción en la procesión de la Hermandad de Jesús Despojado

Domingo, 14 de abril de 2019

La procesión no discurrió finalmente por la calle Doctrinos debido a la dificultad de transitar por una calle llena de obstáculos

La Hermandad de Jesús Despojado de Sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo procesionó esta tarde por las calles de Salamanca en un acto solemne y lleno de devoción que generó gran expectación entre los salmantinos.

Partiendo desde la Iglesia de la Purísima, la procesión recorrió las calles de Salamanca, con entrada incluida a la Catedral por la Puerta del Obispo y Estación de Penitencia ante el Santísimo Sacramento del Altar por primera vez.

Sin embargo, el acto finalmente no discurrió por la Calle Doctrinos tras las dificultades encontradas por la junta de gobierno en la prueba realizada el viernes y que indicaron que no sería viable en las condiciones óptimas y aconsejables el paso de la procesión por dicha calle. Así pues, se optó por el siguiente recorrido de regreso tras su paso por la Plaza Mayor: Plaza Corrillo, Calle Meléndez, Calle Compañía, Plaza de las Agustinas para llegar a la Iglesia de la Purísima.

Fotos: Alejandro López