Dice Emilio, el camarero, que él es uno de los indecisos en estas elecciones, anteayer afirmaba que iba a votar a Vox. Asegura, que el PP, ni en pintura, porque le ha defraudado, pero le tienta la opción de Ciudadanos, porque se está asentando ya como partido. Debe ser, digo yo, porque ya le salpican los escándalos, los pucherazos, las purgas y las decisiones a dedo sin respetar la voluntad de sus afiliados. Vamos, que ya se ha convertido en un partido más, olvidando aquello para lo que -dicen- nació.

Le comento que Ciudadanos no está en contra del bipartidismo. Afirmo que de lo que está en contra es de no ser uno de los dos partidos que lleven las tiendas del poder en España. Se ríe, me sirve un chato de vino y me dice “La casa invita”.

Nada nuevo.