Amaro: “Jugar este tipos de partidos al lado de nuestra afición siempre es más fácil”

Sábado, 13 de abril de 2019

Antonio Amaro, capitán del Salamanca UDS, rescató un punto tras conseguir el gol del empate para su equipo frente a Unionistas de Salamanca en el derbi.

Valoración del empate: nos llevamos un punto aunque hemos tenido las ocasiones y el dominio del partido en todo momento. Ellos han rascado un punto injusto con el penalti.

Susto con la lesión: he disputado un balón con Carlos y me hice daño. El lunes me harán pruebas y habrá que esperar a los resultados.

Gol y respuesta de la afición: jugar este tipo de partidos al lado de nuestra afición siempre es mucho más fácil. Siempre están con nosotros y son muy grandes.