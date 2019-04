Los otros casos de enfermos que eligieron la eutanasia

Sábado, 13 de abril de 2019

Ramón Sampedro es el caso de más conocido, pero no el único, otros enfermos en nuestro país también han pedido morir dignamente

A finales de la década de los 90 Ramón Sampedro, tetrapléjico por un accidente y al que su cuidadora, Ramona Maneiro ayudó a morir, conmocionó a la sociedad. 21 años después lo ha hecho el caso de Ángel Hernández tras ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple. Pero no han sido los únicos casos, aunque no todos han logrado el mismo impacto mediático, quizá porque a lo largo de estas dos décadas no se han dado los pasos esperados para regularizar la eutanasia.

José Luis Sagüés, enfermo de un cáncer terminal de pulmón, José Antonio Arrabal, enfermo de Esclerosis Lateral Atrófica que se suicidó delante de una cámara; Daniel Mateo, enfermo de esclérosis con solo 35 años; Jorge León, tetrapléjico; o Madeleine Z., de nacionalidad francesa, también enferma de ELA, y fallecida en Alicante 2007 tras ingerir un cóctel de fármacos. Son algunos de los nombres de los que han luchado por el derecho a morir dignamente.

El pasado mes de febrero dos familias, la de Luis de Marcos, fallecido en 2017, y Maribel Tellaetxe, enferma de Alzheimer y fallecida este año, entregaron en el Congreso de los Diputados más de 266.000 firmas, recogidas a través de la plataforma Change.org, para pedir la despenalización de la eutanasia y el suicido médico asistido.