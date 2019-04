El enésimo lío del derbi: Unionistas arremete contra Calderón por sus declaraciones sobre Sandoval

Viernes, 12 de abril de 2019

Las últimas horas y actos están ‘calentando’ un encuentro que se disputará el sábado en el Helmántico

Las últimas horas previas al derbi están enturbiando una semana repleta de deportividad, ya que la dura y contundente respuesta de la entidad presidida por Miguel Ángel Sandoval a las declaraciones de Calderón en la rueda de previa al derbi se ha unida a la polémica por la ausencia de la afición visitante, el tema de los escudos y las pintadas en la sede de Unionistas.

Las palabras del entrenador del Salamanca UDS fueron: “He leído declaraciones del presidente de Unionistas diciendo que como presidente iría, pero no como aficionado, aunque le dice a su afición que no venga y, sin embargo, pide 8 o 10 entradas para el palco. No lo entiendo en ese caso podría venir solo y no tan acompañado”.

Mientras, la respuesta de Unionistas -a través de un comunicado- fue la siguiente:

“Ante las falsas declaraciones vertidas por el entrenador Antonio Calderón en las horas previas al derbi, Unionistas de Salamanca se ve en la obligación de aclarar:

Que el presidente de Unionistas de Salamanca nunca le ha dicho a su afición cómo actuar ante este partido y se ha mostrado respetuoso con las distintas posturas, tanto la de acudir al Estadio Helmántico como la de no hacerlo.

Que en ningún momento ha pedido “ocho o diez” entradas para el palco, sino tan solo tres, una para él y otros dos acompañantes después de la experiencia del trato sufrido el año pasado. El resto de invitaciones fueron solicitadas para integrantes del cuerpo técnico y Unionistas de Salamanca recalcó la intención de que no fueran a palco, pero el club local decidió otorgar las invitaciones de esa zona del estadio.

Que no entiende que un entrenador intente marcar la pauta de una afición rival ni tratar asuntos extradeportivos que contribuyan a caldear el ambiente previo a un partido, por lo que el club considera que debería retractarse de unas declaraciones totalmente falsas, infundadas e inoportunas”, reza el escrito emitido por el club.