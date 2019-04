El Liceo acoge ‘una comedia con Celia Nadal y Javier Manzanera

Viernes, 12 de abril de 2019

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ha programado para mañana, en el Teatro Liceo, la obra “Espacio disponible”, una comedia de la compañía Perigallo Teatro que está protagonizada por Celia Nadal y Javier Manzanera.

Este espectáculo obtuvo el premio del público al Mejor Espectáculo de sala en la feria de Teatro de Castilla y León de 2017 y está recomendado por la Red Nacional de Teatros.

Las entradas tienen un precio de 9, 12 y 15 euros y están disponibles en la taquilla del Teatro y en www.ciudaddecultura.org

Cuenta la historia de Palmira y Jenaro, un matrimonio de jubilados que viven en una casa que está siendo invadida por las humedades. No es un hogar cómodo, tienen que subir tres pisos andando y ya no están los cuerpos para sobreesfuerzos.

Una noche, Jenaro y Palmira esperan la visita de su hijo, un cooperante muy bien situado que vive y trabaja en el extranjero. La cuestión es que su hijo quiere llevárselos a vivir con él y Jenaro no quiere ni puede consentirlo. El hijo entiende que sus padres están mayores, no tiene hermanos, él vive muy lejos y si les pasara cualquier cosa no tendría capacidad de reacción. Palmira está encantada con la idea pero su marido se resiste a abandonar su casa, su espacio.

Qué sucede cuando dejas de sentirte útil, cuando la sociedad te recuerda que no eres productivo, que tu obsolescencia está programada para la edad de jubilación, cuando hasta los que te quieren empiezan a tratarte como minusválido mientras tú tratas de conservar tu dignidad intacta.

¿Y si ampliamos el círculo de lo familiar a lo social? ¿Y de lo social a lo universal? ¿Y si nos alejamos de nuestro ombligo como si estuviéramos usando el Google Earth, y voláramos hacia arriba, y más arriba, y más, hasta la luna? ¿Qué veríamos? ¿Cómo estamos gestionando en nuestra bolita azul los conceptos de “espacio” y de “utilidad”? El mundo va más deprisa de lo recomendable y mucho más deprisa de lo que nuestros personajes pueden asumir. Durante esa noche, una noticia viene a romper los esquemas de la pareja: la luna, nuestro satélite, está en venta.

Mientras Palmira y Jenaro se enfrentan a su papel de elementos inútiles de una sociedad por la que han dado todo, nosotros les miramos, y reconocemos en ellos a los auténticos héroes de esa sociedad, es más, del universo. Esta maravillosa pareja dedica sus días, sus vidas, a la historia, la música y la pintura; humanidades. Probablemente las actividades que menos beneficio aportan. Y sin embargo las más poéticas y las más necesarias, porque sólo lo inútil puede hacer que lo imposible ocurra.