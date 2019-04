Roberto Aguirre: “Vamos a jugar este partido con el empuje y el apoyo de nuestra afición porque todos somos uno en Unionistas”

Viernes, 12 de abril de 2019

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, atendió a los medios de comunicación en la previa al partido del derbi charro frente al Salamanca UDS.

Llega el derbi: esperemos que transcurra con deportividad. Lo afrontamos con ilusión y ganas de conseguir una victoria.

Salamanca UDS: lo veo más necesitado de puntos que nosotros e imagino que con ganas de ganar para no meterse en los puestos de peligro. Tendrán la misma ilusión que nosotros.

Bajas: Juanmi, Guille Andrés, Cendrós y Unai.

Ribelles: entrenamos esta tarde y la idea es que entre en convocatoria.

Empate: antes de jugar solo pienso en la victoria. Antes de jugar no me vale el punto porque quiero ganar. Para nosotros un punto no es malo, pero nuestra idea es ir a por todo.

Ganar un derbi por primera vez: no he oído ningún comentario sobre eso a nivel interno durante la semana. No hemos utilizado ni siquiera la semana derbi. Hemos trabajo en encontrar la forma de ganar, en ejecutar sobre el campo lo trabajado durante la semana, etc.

Motivación: este tipo de partidos lleva consigo el plus que genera la motivación. El futbolista lo afronta con muchas ganas, pero es importante regular los estados emocionales. No me gusta que el equipo esté ni muy motivado ni muy relajado.

Cambio de sistema: uno piensa en como puede transcurrir el partido y en el rival. Queremos ganar e intentaremos potenciar nuestras virtudes teniendo en cuenta el rival.

Partido igualado: espero un partido igualado por la igualdad que hay. Luego hay circunstancias que pueden cambiar el desarrollo del encuentro. El Salamanca UDS juega en su campo e intentará llevar la iniciativa por el factor campo y la necesidad de ganar. Nosotros buscaremos la velocidad, ya que tenemos jugadores para ellos y para hacer daño en este tipo de escenarios. Es un partido que si queremos romper la igualdad este tipo de jugadores nos lo pueden dar.

Postura de la afición de no acudir al partido: estén o no estén sabemos que vamos a jugar este partido con el empuje y el apoyo que nos vienen dando desde el primer momento. Estamos muy agradecidos porque son nuestro pulmón. Conozco su sentimiento y entiendo sus motivos para no acudir. En Unionistas, afición y equipo somos uno.

Pintadas en la sede: me he enterado y es una pena. Condeno todo tipo de actos así. Espero que no empañen el partido. Quiero que todo transcurra con normalidad. A pesar de estos hechos, va a transcurrir con normalidad.

Virtudes del Salamanca UDS: creo que ha mejorado defensivamente y eso les ha hecho jugar más como equipo.