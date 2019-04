Calderón, sobre la postura de la afición visitante: “Dejar a un equipo solo, cruzando la calle… yo no lo haría”

Viernes, 12 de abril de 2019

El técnico del Salamanca UDS analizó el transcendental encuentro en el Helmántico ante Unionistas y confirmó la posible ausencia de Martín Galván

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, compareció en rueda de prensa para analizar toda la actualidad del club en la previa del encuentro ante Unionistas que se disputará el próximo sábado.

Estado del equipo: “Llegamos muy bien, David Torres está para jugar. Chatón también y estamos pendientes de toda la burocracia. Tenemos a José García y Manu Molina, fuera. Martín Galván está pendiente de diagnóstico, pero es duda. Owusu sigue fuera”.

Semana especial: “Intentamos vivirlo desde la normalidad y estamos centrados en el trabajo. Sabemos lo que significa un derbi local. Palpamos la rivalidad y sabemos que la entrada será diferente al resto de los partidos”.

Más necesitado el Salamanca UDS: “A nivel de puntos, claro. Unionistas está salvado. Nosotros tenemos que apretar y tenemos duelos directos y vamos por detrás con una desventaja de cuatro puntos. Primará el partido en sí”:.

Virtudes de Unionistas: “Sus números están ahí y tienen claro a lo que juegan. Tuvieron una racha fántastica en la primera y les dejó el trabajo casi hecho. Son un equipo sólido, fuerte en transiciones y a balón parado y están con ganas de conseguir los puntos para lograr la clasificación. Va a ser un partido de mucha intensidad y veremos un partido cerrado. He leído declaraciones del presidente de Unionistas diciendo que como presidente iría, pero no como aficionado, aunque le dice a su afición que no venga y, sin embargo, pide 8 o 10 entradas para el palco. No lo entiendo en ese caso podría venir solo y no tan acompañado”.

Recibimiento a los jugadores: “No ha sido cosa mía. Nosotros nunca venimos en autobus, a mí nadie me ha consultado nada. No he dicho que no se haga nada”.

Pintadas en la sede del rival: “Debería ser la fiesta del fútbol en Salamanca. Me gustaría que vinieran las dos aficiones y sería un ejemplo para toda España, que sea un partido de fairplay y que gane el que tenga que ganar. Espero que recapaciten y que nos hagan sentirnos orgullosos”.

Owusu: “Tenía todos los problemas arreglados, pero sigue sin estar. Cuando llegue ya se valorará”.