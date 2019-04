Javi Navas: “No hemos vencido aún en ningún derbi, pero no es algo que nos obsesione”

Viernes, 12 de abril de 2019

El de Las Navas del Marqués ha dejado ver su mejor versión durante esta temporada, la segunda que viste la camiseta de Unionistas de Salamanca

Javi Navas, jugador de Unionistas de Salamanca, analiza el derbi ante el Salamanca UDS en el que tratarán de conseguir la primera victoria del equipo blanquinegro en la historia de los derbis.

Partido muy especial: es un encuentro que nos hace mucha ilusión tanto a la gente de fuera de Salamanca como a la de dentro y esperamos conseguir los tres puntos.

Ganar por primera vez un derbi: además, creo que son tres puntos que dejarían atada la permanencia y para nosotros eso es muy importante.

Conseguir la salvación en el Helmántico: no hemos conseguido ganar todavía ningún derbi, pero no es algo que nos obsesione. Tenemos un colchón de puntos importantes respecto al play out cuando faltan por jugarse seis jornadas. Hay que seguir sumando los puntos que quedan.

Un resultado: 0-1.

Un mensaje para la afición: esperamos darles una alegría y que los que vayan al campo puedan disfrutar en directo.