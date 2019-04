El PP se marca "un barberá" para blindar a Silván y a las ex consejeras Marcos y García

No hace mucho se maliciaba “El topillo” la posibilidad de que el PP se marcará en las Cortes “un barberá”, maniobra consistente en garantizar el aforamiento a alguno de sus procuradores mediante el subterfugio de nombrarlo miembro de la Diputación Permanente, tal como hizo en su momento en el Senado con la difunta ex alcaldesa de Valencia, en aquel momento senadora de designación autonómica por la ComunidadValenciana.

Y la sospecha no estaba infundada. Aunque el grupo popular solamente tenía una vacante en dicho órgano, la generada por la renuncia de Silvia Clemente, ha maniobrado para incorporar a la Diputación Permanente a otros tres procuradores que hasta ahora no pertenecían al mismo. La vacante dejada por la ex presidenta había sido cubierta por su sucesor en el cargo, Ángel Ibáñez, cuyo puesto en dicho órgano ha sido a su vez ocupada por Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del grupo parlamentario y candidato al PP a la presidencia de la Junta, quien conserva así su condición de aforado.

Más subrepticio ha sido el procedimiento seguido para proporcionar ese mismo aforamiento a otros tres procuradores del grupo popular, el alcalde de León, Antonio Silván, y las ex consejeras de Agricultura y Familia, Milagros Marcos y Alicia García Rodríguez. Subrepticio porque los tres han sido designados miembros suplentes en sustitución de otros tres procuradores del grupo popular que ya lo eran.

Según ha sabido “El topillo”, el pasado 21 de marzo, el mismo día en el que Marcos y García cesaban como consejeras, el grupo popular comunicaba al presidente de las Cortes el nombramiento de ambas como miembros suplentes de la Diputación Permanente en sustitución de los procuradores Mar Angulo y Jorge Domingo Martínez Antolín. Y una semana después, el 28 de marzo, tres días antes de que se disolvieran las Cortes, se comunicaba el nombramiento de Antonio Silván como procurador suplente del mismo órgano en sustitución de Jesús Alonso Romero.

Todos los miembros de la Diputación, los 18 titulares y los 18 suplentes, mantienen su condición de aforados hasta la constitución de las nuevas Cortes elegidas el 26 de mayo, lo que sin duda explica los cambios introducidos por el PP. En el caso de Silván, cabe pensar que el PP se ha curado en salud no fuera a ser que a alguno de los Juzgados que instruyen la “operación Enredadera” le diera por citarle a declarar. Tanto en el caso de Fernández Mañueco como en de las ex consejeras, el PP sabrá por qué ha decidido proporcionarles el aforamiento, especialmente sorprendente en el caso de estas dos últimas.

Por lo que se refiere a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, otra expuesta a un posible contratiempo judicial, mantendrá su condición de aforada mientras no renuncie al cargo, lo que piensa demorar al máximo, incluso hasta después de celebradas las elecciones municipales, a las que concurre como candidata del PP de la alcaldía de Valladolid.

De los cambios reseñados en la Diputación Permanente solamente tiene reflejo en el portal digital de las Cortes el referente a la incorporación de Mañueco, ya que, a diferencia de los del Congreso de los Diputados y del Senado, no consta en el mismo la relación de miembros suplentes. Igual pensaba el PP que aquí no íbamos a percatarnos de una jugada que se veía venir de lejos. ¡Como si a estas alturas no conociera “El topillo” a sus clásicos…!