Jueves, 11 de abril de 2019

También se han realizado actividades de dinamización en las que han podido participar los propios jóvenes del municipio

Educadores de Rumanía, Macedonia, Letonia, Lituania, Italia y España han visitado el Centro Joven de Carbajosa para conocer cómo se trabaja en estos centros que funcionan como agentes socializadores y educativos.

Esta actividad de intercambio cultural se enmarca dentro del proyecto ‘To be here to be me’, una actividad del programa Erasmus+, cofinanciada por la Fundación Plan B Educación Social y la Comisión Europea.

Además de visitar el Centro Joven, en este espacio de Carbajosa se han realizado actividades de dinamización en las que han podido participar los propios jóvenes del municipio.

Educadores del programa Erasmus+ conocen el Centro Joven de Carbajosa