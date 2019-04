La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública acusa al consejero de mentir sobre el nuevo Hospital

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia e”l juego sucio de la Junta y el Consejero mintiendo sobre la finalización del nuevo Hospital”. De hecho, afirman que continuarán los retrasos y “los salmantinos aún sufriremos durante dos años más la falta de unas instalaciones sanitarias adecuadas”.

En este sentido, desde este colectivo consideran que “la enemistad manifiesta del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y el candidato del PP a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lastran el presente de la Sanidad en Salamanca”.

Además, añaden que “los problemas de la Atención Primaria tanto en la ciudad como en la provincia siguen sin solucionarse y se prevé que se agraven durante las vacaciones de Semana Santa”.

Comunicado de la Plataforma de Salamanca para la defensa de la Sanidad Pública

La Plataforma de Salamanca para la defensa de la Sanidad Pública se reunió el 9 de abril de 2019 para analizar la actual situación de la Sanidad Pública en nuestra provincia con las siguientes conclusiones:

1º Son patentes las constantes mentiras del Consejero de Sanidad prometiendo la apertura del nuevo hospital para el mes de marzo de este año. El nuevo gerente reconoce que no se puede dar fecha; ni siquiera se ha producido la propuesta de recepción formal que tanto había anunciado el Consejero. Tampoco se ha terminado el vial cuya construcción se prolongará más de un año. Además, quedan pendientes otros procesos necesarios para su apertura que conllevarán más demora. Esta Plataforma ya venía advirtiendo que el nuevo Hospital se retrasaría aún más de dos años por la incompetencia manifiesta del Consejo de Sanidad y del Gerente Regional, así como por la falta de inversiones y desidia de la Junta de Castilla y León.

El nuevo Hospital debería estar ya funcionando pues se anunció a bombo y platillo la conclusión de las obras para mayo del 2012. No solo no ha sido así, sino que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León nos ha venido engañando año tras año con falsas promesas a medida que se celebraban procesos electorales. Durante varios años no se han ejecutado las cantidades presupuestadas ni se han realizado las inversiones necesarias, motivo principal de los retrasos, y que han provocado consecuencias muy graves en la atención sanitaria de nuestra provincia.

La Plataforma de la Sanidad Pública quiere poner de manifiesto el juego sucio del Consejero de Sanidad y de la Junta de Castilla y León al engañar a Salamanca con falsas promesas de la finalización de las obras del nuevo Hospital, cuando la realidad es que ahora a los siete años de retrasos hay que añadir otros dos más, como mínimo, por lo tanto los salmantinos seguiremos sufriendo la falta de unas instalaciones sanitarias adecuadas.

2º Los problemas en Atención Primaria, tanto urbana como rural, siguen sin solucionarse. La falta de profesionales sanitarios y de previsión de sustituciones, además de una mal gestión se puede agravar con la llegada de la Semana Santa.

3º También nos preocupa en las líneas que está trabajando el nuevo gerente, si es cierto de va a continuar con el cierre de camas y con recortes, nos va a tener de frente.

4º La plataforma se ha mostrado en contra de la externalización de las intervenciones quirúrgicas a la sanidad privada. Es difícil de entender que en servicios de Oftalmología donde sus profesionales han hecho un gran esfuerzo para eliminar las listas de espera, concretamente en las intervenciones de cataratas, se tengan que seguir mandando a la sanidad privada intervenciones quirúrgicas, cuando en la actualidad no es necesario; y no convence la respuesta de la dirección “son ordenes de Valladolid”.

5º Se han analizado varias quejas y denuncias que han llegado a esta plataforma del servicio de Urología del Complejo Asistencial por las largas listas de espera, los retrasos desproporcionados en las revisiones después de una intervención quirúrgica y la falta de seguimiento de sus procesos, especialmente en la situación de vigilancia de cánceres de próstata. También entendemos que desde este servicio se debe informar adecuadamente y no crear incertidumbre y desconfianza de los recursos sanitarios públicos mezclándolos con los intereses privados.

6º Nuestra provincia viene sufriendo, durante demasiado tiempo, las consecuencias del enfrentamiento y enemistad manifiesta del Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León con el candidato a presidir la Junta de Castilla y León del Partido Popular. Es intolerable que el presidente Herrera esté permitiendo que se utilice la sanidad para guerras de poder dentro del Partido Popular y que se esté jugando con la salud de los ciudadanos salmantinos como moneda de cambio.

Por todo ello, la Plataforma para la Sanidad Pública no va a tolerar que se continúe en esta línea y advierte que convocará todas las mareas blancas que sean necesarias si no se resuelven los problemas.