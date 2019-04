Jorge D´Alessandro: “No me gusta que mi ciudad esté dividida. Salamanca ha sido grande cuando hemos estado todos juntos”

Jueves, 11 de abril de 2019

El ex portero de la Unión Deportiva Salamanca visitó el Helmántico en un reportaje para el Chiringuito, programa presentado por Josep Pedrerol

El derbi charro entre el Salamanca UDS y Unionistas de Salamanca se coló en el programa de anoche de El Chiringuito a través del ex jugador de la Unión Deportiva Salamanca, Jorge D`Alessandro. El portero argentino, antes de repasar la actualidad que ocupa el derbi, tuvo tiempo para recordar su paso como integrante de la UDS y volver a pisar el césped del Helmántico nueve años después.

“No me gusta que mi ciudad esté dividida. Salamanca ha sido grandes cuando hemos estado todos juntos. El día que me muera que tiren mis cenizas en el Helmántico”, apuntaba D`Alessandro durante el reportaje.

“Se enfrentan los salmantinos entre sí. No podemos comprender como el equipo se ha dividido, todos tienen su punto de razón y es válido, pero necesitamos esa fusión. La ruptura no es el camino. No sé como lograr esto, pero el diálogo puede cambiar el destino de Salamanca”, finalizaba el argentino.