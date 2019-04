Salesianos San José se une contra la esclavitud infantil

Miércoles, 10 de abril de 2019

“Toda campaña de sensibilización que promueva valores tiene sin duda éxito, en la mayoría de los casos, porque los jóvenes siempre tienen predispuesto su corazón hacia las causas que promuevan la justicia y la igualdad social; pero si encima pueden conocer en persona a las personas que la llevan a cabo el impacto es más fuerte”. Son palabras de Juan José Alonso Juanes uno de los profesores de Ciclos de Grado Superior de Formación Profesional de Salesianos Pizarrales –y responsable de la actividad.-

Al igual que el curso pasado durante su visita a Salamanca, los alumnos de Asistencia a la Dirección, de Administración y Finanzas, de Electricidad y de Informática han tenido la oportunidad de conocer a Muhammad Ehsan Ullah Khan, activista contra la esclavitud infantil que ha ido describiendo la realidad de esta práctica que aunque nos parezca mentira en los entornos europeos “sigue siendo una triste realidad en lugares donde un niño no posee valor alguno”. Como él mismo confiesa “ estudiando periodismo en la Universidad de Punjab, en Lahore, con 19 años viví un encuentro que me permitió conocer las condiciones de semiesclavitud de algunos trabajadores en mi país Pakistán: cuando iba a cruzar la calle me fijé en un hombre que estaba como paralizado, con una expresión de dolor muy grande. Me acerqué para ofrecerle ayuda para cruzar y él me dijo que no quería cruzar, sino morirse. Cuando le pregunté qué le pasaba me contó que el dueño de la fábrica de ladrillos en la que trabajaba había raptado a su hija y ahora él tenía que trabajar para él para poder recuperarla”​

Tras este encuentro, Ehsan se comprometió con la causa de ese hombre, escribió un artículo que causó un gran impacto y consiguió liberar a su hija. “Pero para mi sorpresa, a la semana siguiente, más personas me esperaban a mi puerta con historias semejantes”.

Desde que empezó su éxito no ha parado de crecer libreando ya a casi un millón de niños a través de su Fundación. Algo que le ha hecho ganarse muchos enemigos. Antes los que ha adoptado dos principios: nunca ser violento en la lucha y no querer la venganza. En varias ocasiones ha dicho:

“Si alguien intenta matarme o hacerme daño, no voy a darle importancia. No quiero reconocimientos. Eso no me importa. He sido amenazado en varias ocasiones. He estado 12 veces en la cárcel. Me han hecho tortura eléctrica, con agua, solo oigo por un oído… Esto es parte del juego. Esta lucha debe continuar”.

Le caracterizan su serenidad y su contundencia al hablar, y siempre que puede busca espacios para el dialogo con los jóvenes; de ahí la oportunidad aprovechada esta tarde.

Como indica Juan José Alonso: “Es un lujo poder tener entre nosotros personas tan comprometidas en la promoción de los niños y niñas abandonados y explotados por mafias en distintas partes del mundo. Estamos seguros que nuestros alumnos además de poder conocer a héroes en las películas, también saben reconocer a un héroe en carne y hueso como Ehsan. Desde luego son encuentros que te conciencian para siempre”.

Todo este tipo de actividades se engloban en la filosofía de Salesianos Pizarrales de no solamente ofrecer una formación de calidad a nivel profesional, sino también una formación integral en la promoción de derechos y valores humanos.