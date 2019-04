El Ayuntamiento de Saldeana se desmarca de la actividad ‘Por unas Arribes limpias’

Miércoles, 10 de abril de 2019

La alcaldesa, Isabel Martín, quiere aclarar que “el Ayuntamiento no ha promovido dicha campaña ni tiene conocimiento de la misma”

La alcaldesa del Ayuntamiento de Saldeana, Isabel Martín, ha manifestado a este diario que el Consistorio que preside no interviene en la actividad ‘Por unas Arribes limpias’, noticia de la que se hacía eco este medio el pasado lunes. Aunque en la información ofrecida no se hace referencia a que esta actividad esté organizada por el Ayuntamiento, la alcaldesa de Saldeana quiere aclarar que “el Ayuntamiento no ha promovido dicha campaña ni tiene conocimiento de la misma, por lo que en todo caso dicha campaña la habrán promovido vecinos de manera particular”.

La actividad a la que hace referencia Isabel Martín consiste en la limpieza y protección del espacio natural en el que se ubican ambos municipios y que tienen como eje el cauce del río Huebra. A esta campaña están invitados vecinos de los municipios de Saldeana y de Bermellar, según el cartel enviado a este periódico por el alcalde de Bermellar y que fue publicado en la noticia.

Esta actividad está prevista el próximo viernes, 19 de abril a las 17.00 horas, con una salida desde los frontones de ambas localidades en dirección al puente Resbala, ubicado sobre el río Huebra y que comunica a ambos pueblos por carretera. A la llegada a este punto, los participantes darán cuenta de la merienda para continuar con las labores de limpieza.